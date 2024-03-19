2025 рік може принести мир в Україні, або Європа буде охоплена війною, — МЗС Туреччини

За словами міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, Чорне море "дедалі більше перетворюється на військову зону", і існує ризик розширення конфлікту на Балкани, Східну і Центральну Європу.

У Туреччині сподіваються, що 2025 рік принесе мир Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє CNN Turk.

Фідан наголосив, що Туреччина не бачить достатніх підстав для розв'язання кризи в поточному 2024 році.

"Ми, перш за все, стоїмо на позиції миру як члени НАТО і в контексті європейських відносин. Цей конфлікт має бути припинений зараз. Наш президент активно закликає до миру, проявляючи лідерські якості", — наголосив Фідан.

Він також зазначив, що конфлікт між Росією та Україною переріс у протистояння, яке приносить страждання обом сторонам. При цьому, за його словами, існує небезпека поширення конфлікту на нові території.

Турецький дипломат зазначив, що Чорне море "дедалі більше перетворюється на військову зону", і існує ризик розширення конфлікту на Балкани, Східну Європу і Центральну Європу.

"Це вкрай небезпечне явище, яке має викликати занепокоєння серед європейців більше, ніж серед нас. Це також питання, яке ми поки що не цілком стратегічно розуміємо, але поступово усвідомлюємо його важливість, особливо серед європейських політиків. Я сподіваюся, що вони знайдуть рішення. Наразі у 2024 році немає підстав очікувати значних змін щодо цього питання. Тому було ухвалено вказівку на 2025 рік. Чому саме у 2025? Якщо говорити про 2023 рік, то, ймовірно, це було б відкладено на 2024 рік. Ми побачимо, як розвинеться ситуація, які обставини складуться, куди рушить діалектика цієї теми. Наразі в найближчому майбутньому ми не бачимо явних змін", — зазначив Фідан.

Нагадаємо, на початку березня турецькі та американські офіційні особи провели переговори щодо війни в Україні та Газі, а також різних двосторонніх питань під час зустрічей у Вашингтоні, заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан у п'ятницю.

Також нагадаємо, 8 березня Реджеп Тайїп Ердоган, президент Туреччини, анонсував мирний захід, до якого можуть залучити Росію. Президент України Володимир Зеленський відповів на таку заяву, що не бачить яким чином можна вести переговори з країною, яка все руйнує.