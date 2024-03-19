Бояться фермерів: ЄС таємно готує переговори щодо вступу України та Молдови, — Politico

На думку видання, європейські лідери намагаються мінімізувати обговорення питання про розширення блоку, особливо з огляду на близькість виборів до Європейського парламенту через три місяці.

Європейський союз вважає за краще зберігати мовчання щодо приймання нових членів з огляду на хвилювання серед фермерів, які подекуди організовують жорсткі протестні акції по всій території континенту. Про це пише видання Politico.

Фермери стверджують, що вони перебувають у несправедливому становищі через дешеві імпортні товари з-за меж ЄС, багато з яких надходять з України. Вони також скаржаться на незвично високі ціни на паливо і суворі екологічні норми, введені Брюсселем.

Тому, дотримуючись поступок, європейські лідери намагаються задовольнити запити фермерів. Зрештою, країни ЄС погодилися обмежити продаж української сільськогосподарської продукції, завдавши, на думку видання, серйозного удару по її експорту. На зустрічі посланців 27 урядів Франція висловила підтримку Польщі, виступивши за обмеження імпорту української птиці, яєць, цукру і пшениці, повідомляють два джерела, знайомі з ситуацією.

На запитання про причини поступок, високопосадовці заявили, що їхні лідери побоюються появи нових популістських партій, подібних до BBB ("Фермерсько-цивільний рух") у Нідерландах, унаслідок протестів фермерів.

Тим часом європейські лідери намагаються мінімізувати обговорення питання про розширення, особливо з огляду на близькість виборів до Європейського парламенту через три місяці.

Деякі чиновники ЄС заявили, що вважають за краще залишити в таємниці роботи, пов'язані з підготовкою до можливого вступу України, Молдови та інших країн, особливо з огляду на наслідки для фермерів.

"Будемо відвертими: ніхто не бажає обговорювати це [розширення] до європейських виборів", — заявив один із чиновників ЄС.

"Обговорення про скорочення субсидій для європейських фермерів — це не те, що можна включити в передвиборчі гасла або використати як зброю проти ультраправих на майбутніх виборах до Європейського парламенту", — додав він, маючи на увазі вибори в червні.

Проте голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка висувається на другий термін, обіцяла підготувати блок до можливого вступу України. У своєму виступі "Про стан Євросоюзу" у вересні минулого року фон дер Ляєн заявила, що це питання потрібно вирішувати "сьогодні, щоб бути готовими до завтрашнього дня".

Вона додала: "Настав час для Європи знову думати в широких масштабах і писати свою власну історію".

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні очікують, що переговорний процес щодо вступу до Євросоюзу може розпочатися протягом першої половини поточного року.

Нагадаємо також, що 15 листопада влада Угорщини зажадала початку перегляду політики Європейського Союзу щодо заявки України на офіційне приєднання до блоку.