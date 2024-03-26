"Розмовляв сам із собою": Зеленський про реакцію Путіна на теракт у "Крокусі" (відео)

Український лідер назвав президента РФ "хворою і цинічною істотою", зазначивши, що той є "найбільшим вікном для терору".

Президент України Володимир Зеленський прокоментував реакцію президента Російської Федерації на терористичний акт у підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Хол", який стався 22 березня. Відповідне відео український президент опублікував у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні Путін знову розмовляв сам із собою, знову звинувачував Україну. Хвора і цинічна істота. Усі в нього терористи, крім нього самого, хоча терором уже два десятиліття харчується саме він", — сказав глава держави.

Зеленський вказав на те, що саме президент РФ і російські спецслужби є "найбільшим вікном для терору". Саме тому, за словами президента України, запит на терор і насильство зникне разом із Путіним.

Що сказав Путін про теракт у "Крокусі"

У суботу, 23 березня, президент РФ Володимир Путін звернувся до росіян у зв'язку з терактом у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї, заявивши, що терористи рухалися в бік кордону з Україною, де українська сторона нібито підготувала для них "вікно".

Пізніше, 25 березня, Путін ще раз висловився про стрілянину і пожежу в "Крокусі", заявивши, що це була "акція залякування". За його словами, теракт нібито може бути "ланкою в серії спроб тих, хто воює з Росією з 2014 року руками київського режиму".

Водночас у ГУР спростували заяву Путіна про те, що стрільці, які брали участь у розстрілах у концертному залі, планували виїхати на територію України і мали там "відповідні контакти". Спікер української розвідки Андрій Юсов назвав звинувачення з боку Путіна "нісенітницею".

Нагадаємо, в день теракту в "Крокусі" Путін не виступив зі зверненням до росіян, а лише передав через віцепрем'єра РФ Тетяну Голікову "подяку лікарям" і побажав "одужання" постраждалим унаслідок стрілянини та пожежі.