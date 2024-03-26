Родинні статки на 70 млн: НАБУ та САП взялися за ексголову Донецької ОВА

Журналісти з’ясували, що ніхто з родичів Павла Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати нерухомість, земельні ділянки під Києвом та елітні апартаменти.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету, ексголови Донецької ОВА Павла Кириленка за статтями "незаконне збагачення" та "декларування недостовірної інформації". Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на пресслужбу САП.

Кримінальне провадження відкрили 22 березня — наступного дня пісдя виходу програми "Схеми", в якій журналісти висвітлили, що родина посадовця у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки на суму понад 70 мільйонів гривень.

Йдеться про купівлю великого маєтка під Києвом та 2 земельних ділянок під Києвом, офісних приміщень у столиці, двох кросоверів, трьох квартир з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та чотирьох апартаментів з паркомісцями в Ужгороді. Все це майно оформлене на бабусю дружини та батьків. Журналісти виявили, що ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це вартісне майно. Сам посадовець не вказував в декларації нерухомість та авто, якими користується його родина.

"Прокурорами САП та детективами НАБУ за результатами опрацювання інформації оприлюдненої у журналістському розслідуванні програми розслідувань "Схеми" до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2024 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації – прим. ред.) та ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення – прим. ред.)", – йдеться у відповіді прокуратури на запит Радіо Свобода.

Досудове розслідування здійснюють детективи Національного антикорупційного бюро України.

Посадовцю загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

"Схеми" встановили, що більшу частину елітного майна Кириленко придбав, обіймаючи посаду голови Донецької ОВА.

Сам посадовець пояснив журналістам, що майно придбане на статки родини — свого часу бабуся його майбутньої дружини вигідно продала акції заводу "Стирол" у Горлівці.

Родичі Кириленка також не змогли надати документальних підтверджень цій версії походження статків сім’ї, заявляючи, що "все залишилось в окупованій Горлівці".

Також "Схеми" з’ясували, що посадовець у декларацію не вніс майно родини, зокрема, 4-кімнатну квартиру в Києві у 200 квадратних метрів, де він мешкає з родиною, а також автомобіль дружини BMW X3.

Нагадаємо, що 6 вересня Верховна Рада призначила Павла Кириленка, який раніше очолював Донецьку обласну військову адміністрацію (ОВА), на посаду голови Антимонопольного комітету України (АМКУ).