"Буде щось запропоновано": в ОП розповіли, чому Зеленський звільнив Данілова з РНБО

Як зазначив радник глави ОП Михайло Подоляк, призначення Олександра Литвиненка на посаду секретаря РНБО замість Олексія Данілова є стандартною кадровою ротацією.

Звільнення Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони розглядається як звичайна кадрова ротація, необхідна для "динамізації процесів" на відповідних етапах війни. Колишньому секретарю РНБО запропонують іншу посаду. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі виданню LIGA.net.

Подоляк підкреслив, що призначення Олександра Литвиненка на посаду секретаря РНБО замість Олексія Данілова є стандартною кадровою ротацією. Він зазначив, що президент Володимир Зеленський висловлював намір посилити свою команду і вносити зміни до складу, особливо в умовах війни з Росією, де потрібен більш динамічний підхід до управління.

"Президент говорить про це досить багато, що він буде посилювати команду, змінювати команду, тому що ми перебуваємо на відповідних етапах війни і кожен етап вимагає динамізації процесів", — зазначив Подоляк.

Радник глави ОП наголосив, що в цій ситуації важливо враховувати стратегічні аспекти роботи в умовах війни і пропонувати відповідні ініціативи для забезпечення ефективності управління військовими та оборонними процесами.

Він також зазначив, що президент Зеленський підходить до кадрових питань дуже обережно і за відсутності "кримінальних історій" пропонує членам своєї команди нові посади на основі їхнього потенціалу та спроможності продовжувати реалізовувати свої бачення в інтересах держави.

Чим займатиметься Данілов

Подоляк запевнив, що Олексію Данілову буде запропоновано іншу посаду, на якій він зможе продовжити працювати на користь країни.

"Тобто буде щось запропоновано і, безумовно, ми бачитимемо Данілова, який працює на користь України", — додав він.

Зеленський звільнив Данілова

26 березня президент України Володимир Зеленський підписав укази, згідно з якими було звільнено Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони, а також Олександра Литвиненка — з позиції голови Служби зовнішньої розвідки. Новим головою Служби зовнішньої розвідки став Олег Іващенко, а Данілова змінив Литвиненко.

Сам Данілов не назвав причин відставки. У своєму пості у Facebook він подякував президенту і команді, а також подякував долі за можливість працювати на інтереси України в мирний і воєнний час.