"Відвертість і недипломатичність потрібні": в ОП пояснили відставку Данілова (відео)

Звільнення секретаря РНБО було необхідним кроком, який вимагають певні етапи війни, розказав Михайло Подоляк. Відставка Данілова не пов'язана з його прямолінійністю і недипломатичністю деяких заяв.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав звільнення Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки й оборони (РНБО) "класичною ротацією". Про це він сказав в інтерв'ю виданню LIGA.net у четвер, 28 березня.

"Це звичайні кадрові ротації. Президент говорить про це достатньо багато… що він буде підсилювати команду, змінювати команду. Тому що ми все-таки знаходимося на відповідних етапах війни і кожний етап потребує динамізації процесів", — пояснив Подоляк.

За його словами, рішення приймалось "безвідносно до пана Данілова".

"Люди втомлюються з точки зору того, що ми в постійному рутинному процесі війни. Він (процес — ред.) потребує певної психологічної готовності далі працювати в жорсткому ритмі, пропонувати якісь там відповідні ініціативи і так далі. Ще раз — це безвідносно до пана Данілова", — наголосив радник керівника ОП.

На запитання, чи не стали причиною відставки Данілова його прямолінійність, відвертість і недипломатичність у деяких його заявах, Подоляк запевнив, що ні.

"Іноді відвертість і недипломатичність потрібні. У тому числі і на державних посадах, тому що це дозволяє ефективно сформувати якусь цікаву думку, яка може бути ретрансльована у тих чи інших інтересах. Я не бачу ніякого зв'язку з тим, що він прямолінійний у деяких своїх висловах", — додав Подоляк.

Подоляк про відставку Данілова 00:56

Нагадаємо, 26 березня президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки й оборони і призначив на його місце очільника Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

Політолог Володимир Фесенко назвав звільнення Данілова "абсолютно закономірним, логічним і правильним рішенням". За його словами, претензії до роботи уже колишнього секретаря РНБО накопичувалися давно. Фесенко припускає, що останньою краплею стали нецензурні слова Данілова на адресу китайського спецпредставника з питань Євразії