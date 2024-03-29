Кулеба допустив переговори з Росією за "формулою миру" Зеленського (відео)

Глава МЗС України заявив, що якщо Нью-Делі долучиться до переговорів щодо української "формули миру", то інші країни Глобального Півдня "почуватимуться набагато безпечніше і комфортніше".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Індія володіє "важливим глобальним голосом" і може використовувати його, щоб впливати на Російську Федерацію і залучати інші країни приєднатися до мирної ініціативи Києва. Про це він сказав в інтерв'ю індійському телеканалу New Delhi Television Limited.

Повідомляється, що на прохання Києва у Швейцарії планується "мирний саміт".

"Індія є дуже важливим гравцем у світі, і нам потрібна Індія для відновлення справедливого і міцного миру в Україні", — сказав Кулеба.

За словами глави дипломатичного відомства, Індія може зіграти важливу роль в об'єднанні країн Глобального Півдня. Він зазначив, що якщо Нью-Делі долучиться до перемовин щодо "формули миру", запропонованої Володимиром Зеленським, то багато інших країн "почуватимуться набагато безпечніше та комфортніше, сидячи поруч з Індією, і вони прийдуть та долучаться до цих зусиль".

Кулеба дав інтерв'ю індійським ЗМІ

Говорячи про "мирний саміт", Кулеба заявив, що українська "формула миру" — це "меню", у якому перелічено всі основні проблеми, спричинені масштабним вторгненням Росії в Україну.

"Я навмисно використовую слово "меню" — таким чином, щоб будь-яка країна могла вибрати те питання, над яким вона хоче працювати", — пояснив дипломат.

Кулеба також зазначив, що Київ готовий запустити дипломатичний процес між самітами, на яких обговорюватимуть пропозицію України.

"Ми сказали, що на першому саміті зберемо разом усі держави, які поділяють ці принципи, вони виберуть пункт меню, над яким хочуть працювати. <...> потім між першим і другим самітами може пройти спілкування з Росією відповідно до правил, схвалених учасниками", — сказав він.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Китай може бойкотувати майбутні мирні переговори щодо завершення війни в Україні, якщо на них не буде представників із РФ.

Зі свого боку професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету Максим Ялі в коментарі Фокусу вказав на те, що влада Туреччини прагне налагодити діалог між Україною і Росією.