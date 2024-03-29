Зеленський звільнив посла України в Молдові Марка Шевченка

На сайті президента з'явився указ про звільнення Марка Шевченка з посади посла в Молдові. Причини такого рішення глави держави не розкриваються.

Президент України Володимир Зеленський звільнив із посади посла України в Молдові Марка Шевченка. Відповідний указ під номером 192/2024 з'явився на сайті глави держави в п'ятницю 29 березня.

"Звільнити ШЕВЧЕНКА Марка Олександровича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Молдова. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ", — сказано в указі.

Зеленський звільнив посла України в Молдові Фото: Скриншот

Про причини звільнення Шевченка не повідомляють.

Хто такий Марк Шевченко

Марк Шевченко є українським дипломатом та істориком. Народився в Києві 1969 року. У 1992 році закінчив Київський Національний університет ім. Т. Шевченка. Т. Шевченка. Володіє румунською, російською та англійською мовами. З 2014 року обіймав посаду тимчасово повіреного у справах України в Канаді. Уже 2019 року його призначили надзвичайним і повноважним послом України в Молдові.

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