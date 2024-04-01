"Мир можливий будь-якої миті": Чому Шольц та інші лідери знову заговорили про перемовини з Росією

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляє, що кілька держав, враховуючи Україну, на рівні радників з безпеки обговорюють формат, який може запустити мирні перемовини в російсько-українській війні. Чи свідчить це про те, що представники вітчизняної влади готові сісти за один стіл із Путіним, з’ясовував Фокус.

Останніми днями у міжнародному дипломатичному просторі знову пожвавилася тема мирних переговорів із Росією. У той час, як у Європі Шольц говорить про групу держав, готових до переговорів, Україна налагоджує контакти із впливовою силою Глобального Півдня — Індією.

У межах цього процесу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше відвідав Делі. Перебуваючи в Індії головний дипломат країни, серед іншого, допустив діалог із Росією за "формулою Зеленського".

Зокрема, Дмитро Кулеба в інтерв’ю індійському телеканалу New Delhi Television Limited зазначив, що Київ готовий запустити певний дипломатичний процес між самітами, на яких обговорюватимуть пропозицію України, констатував: "На першому саміті зберемо разом усі держави, які поділяють наші принципи, вони виберуть пункт меню, над яким хочуть працювати. А вже потім між першим і другим самітами може пройти спілкування з Росією відповідно до правил, схвалених учасниками".

Чим важлива ставка на країни Глобального Півдня

Нагадаємо, що Швейцарія раніше зголосилася зайнятися організацією саміту на основі "формули миру" Володимира Зеленського, який, як передбачається, має відбутися до літа 2024 року.

Наразі достеменно невідомо, чи погодиться Індія на участь у "саміті миру", проте Китай уже дав зрозумiти, що врегулювання конфлiкту неможливе без урахування позиції російської сторони. Ба більше, 7 березня глава МЗС КНР Ван І зазначив, що Пекін виступає за скликання мирної конференції, яка буде визнана і Києвом, і Москвою.

Слід зауважити, що не лише Індія та Китай скептично ставляться до перспектив мирних переговорів, на яких не буде жодної з конфліктуючих сторін. Про це говорив 12 березня і президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, на думку якого без підключення Москви неможливо припинити бойові дії.

Між тим, взяти за основу саме "формулу миру" Зеленського готова не лише Швейцарія, яка прийматиме саміт. Так, 28 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв’ю газеті Markische Allgemeine Zeitung заявив, що одразу кілька країн, враховуючи Україну, на рівні радників із безпеки обговорюють, "у якій формі може бути досягнуто предметної домовленості, що неодмінно призведе до мирного процесу". На переконання канцлера ФРН, "мир можливий будь-якої миті".

Миротворчі ініціативи звучатимуть й надалі

Коментуючи для Фокусу заяву Олафа Шольца про мирні перемовини, політтехнолог Сергій Гайдай зауважує: "Ключовий момент, який потрібно розуміти в ситуації, що склалася, полягає в тому, що Захід, а конкретно — Європа не хоче себе переводити на воєнні рейки. Для них це надзвичайно болісне питання, оскільки економіка падатиме, а вони б хотіли повернутися до довоєнного статусу з дешевими енергоносіями. А зараз же потрібно розуміти, що з того боку ворог, який, поки б’ються українці, вже й неприховано їй погрожує".

Підкресливши, що європейці дуже повільно приходять до сприйняття реальності і досі шукають способи, які б дозволили їм меншими витратами вирішити цю проблему, експерт наголосив, що "ніякого іншого способу, окрім як перемовини з РФ вони (європейці. — Ред.) не бачать.

"У випадку "заморозки" конфлікту у Європи відпаде нагальна необхідність змінювати життя в своїх країнах, знову розвивати військово-промисловий комплекс, виробляти снаряди, озброювати свої армії і так далі. Тому, переконаний, що й надалі ми будемо постійно чути від них різноманітні миротворчі ініціативи", — наголошує Сергій Гайдай.

Водночас на його переконання, досвід Другої світової війни показує, що шлях примирення представників "осі зла" — Гітлера й інших — призвів тільки до величезної світової війни.

"Тому йти потрібно лише одним шляхом — шляхом ліквідації самого агресора. Іншого не дано й українці чітко усвідомлюють, що так званий мир чи то пак перемир’я — це ніщо інше, як проміжна зупинка на шляху знищення нас як країни і як нації. Ну, а що стосується Європи, то допоки по їхніх містах не прилітають ракети та бомби і поки не гинуть їхні люди, їм дуже важко нас зрозуміти", — підсумовує Сергій Гайдай.

Зі свого боку, політичний експерт та колишній очільник Національного інституту стратегічних досліджень Юрій Рубан у розмові з Фокусом робить такий акцент: "Насправді пошук так званої формули миру ніколи на рівні радників і не припинявся — представники різних країн постійно дискутують з цього приводу, доводячи правоту саме своїх позицій".

На переконання пана Рубана, головна роль перемовин, про які публічно заявив канцлер Шольц, полягає в тому, аби усі ті держави, які в російсько-українській війні займають, скажімо так, проміжну позицію, врешті-решт остаточно визначилися з ким вони і на чиєму боці.

"А таких країн є чимало й серед союзників України, тому пошук спільної формули миру — це, передусім, формування чіткої позиції цієї групи країн. А їхня позиція, зауважу, є дуже важливою, зокрема й тому, що саме через їхні території не припиняється потік до Росії різного роду товарів подвійного використання і навіть зброї. Тому в цьому сенсі, дипломатичний процес звісно має тривати, але він ніяк не впливає на заявлені позиції України і Росії", — резюмує Юрій Рубан.

Президент Румунії Клаус Йоганніс, президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі, канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон в Маріїнському палаці у Києві, 16 червня 2022 року Фото: Getty Images

Експерт також наголошує, що "зраду" у заяві Шольца шукати не слід, бо "якщо наразі й відбувається щось тривожне, то це відбувається з одного боку на фронті, з іншого — у нашого головного союзника, адже від результатів президентських виборів у США дуже багато чого залежить в Україні".

Варто зазначити, що гіпотезу, озвучену Юрієм Рубаном у розмові з Фокусом фактично підтвердив у нещодавньому інтерв’ю телеканалу CBS президент Володимир Зеленський.

Зокрема, підкресливши, що не всі країни хочуть відвідати саміт щодо України у Швейцарії через їхні стосунки з РФ, глава держави констатував: "Більшість на нашому боці, але дехто ще балансує у відносинах між собою та Росією, тому що вони заробляють гроші, тому що у них є контракти".