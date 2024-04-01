Допомога в борг: Джонсон розповів, коли у США можуть схвалити пакет для України

За словами спікера Палати представників Конгресу, є кілька варіантів того, як можна допомогти Україні. Один із варіантів передбачає те, що поставки будуть у рахунок кредиту.

У законопроєкті Сполучених Штатів Америки про допомогу для України буде нововведення, а його розгляд розпочнеться найближчим часом. Про це заявив спікер Палати представників Конгресу Майкл Джонсон, передає The Hill.

В інтерв'ю програмі Sunday Night in America він заявив, що опинився в складному становищі через історично вузьку більшість у Палаті представників. Водночас йому вдалося опрацювати пакет заходів, який буде представлено на розгляд уже після великодніх канікул.

"В епоху розділеного уряду — історично так склалося, — нам доводиться домагатися консенсусу. Якщо ми хочемо просунути якийсь партійний захід, я маю запросити всіх членів, буквально кожного... Ми говорили з усіма членами, особливо зараз, під час роботи в окрузі. Коли ми повернемося після цього періоду роботи, ми будемо просувати продукт (законопроєкт за допомогою України — ред.), але я думаю, що він матиме деякі важливі нововведення", — заявив Майкл Джонсон.

Як приклад спікер Палати представників Конгресу назвав можливість надання Україні кредиту. Також він згадав про закон про REPO, в якому йдеться про конфіскацію російський заморожених активів. У президента є право накласти на них арешт і передати Києву для використання проти Росії.

Який саме варіант буде обрано — поки що невідомо. Нове голосування відбудеться не раніше, ніж 9 квітня.

Нагадаємо, 31 березня в Конгресі США запевнили, що допомога Україні буде головною темою після Великодня. Голова комітету Палати представників Майк Тернер заявив, що в Конгресі США посилено займеться питанням того, щоб ухвалити рішення про допомогу для Києва.