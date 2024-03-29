"Ми знайдемо спосіб не відступати": Зеленський розповів, яка допомога необхідна Україні

Володимир Зеленський запевнив, що він зможе зупинити російські атаки на енергосистему України, тільки змусивши Росію заплатити аналогічну ціну.

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Затримка Конгресом США схвалення пакета військової допомоги в розмірі 60 мільярдів доларів дорого обійшлася Україні — військові не змогли спланувати майбутні операції, а законодавці сварилися майже шість місяців. Про це заявив президент Володимир Зеленський 29 березня в інтерв'ю Девіду Ігнатіусу, оглядачеві The Washington Post.

"Ми намагаємося знайти якийсь спосіб не відступати, ми стабілізували ситуацію завдяки розумним крокам наших військових", — продовжив президент України.

За його словами, якщо фронт залишиться стабільним, Україна зможе озброїти і навчити нові бригади в тилу для проведення контрнаступу пізніше 2024 року.

Урок перший — відсутність обіцяної допомоги

Український президент акцентував на тому, що за відсутності необхідної кількості снарядів потрібно скорочувати лінію фронту.

"Якщо вам потрібно 8000 пострілів на день для захисту лінії фронту, а у вас, наприклад, тільки 2000 патронів, вам доведеться робити (її. — Ред.) менше. Як? Звичайно, відступаючи. Зробити лінію фронту коротшою. Якщо фронт прорветься, росіяни зможуть увійти у великі міста", — пояснив він.

Він пояснив стратегію і тактику України: необхідно убезпечити свої лінії фронту і зберегти боєприпаси. І підкреслив, що Україна навчилася на війні того, що "якщо ви цього не зробите, це зробить Росія".

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"Вашингтон не може обмежити розміщення Україною власної зброї власного виробництва. Ми використовували наші дрони. Ніхто не може сказати нам, що ви не можете", — уточнив президент.

Зеленський запевнив, що він зможе зупинити російські атаки на енергосистему України, тільки змусивши Росію заплатити аналогічну ціну.

"Якщо немає протиповітряної оборони для захисту нашої енергетичної системи, і росіяни атакують її, моє запитання: чому ми не можемо їм відповісти? Їхнє суспільство має навчитися жити без бензину, без дизеля, без електрики. ... Це буде чесно", — підсумував він.

При цьому він категорично заявив, що якщо агресор не припинить ракетні атаки на міста і громади України, Сили оборони посилять свої контратаки на російські аеродроми, енергетичні та інші стратегічні об'єкти.

За словами Ігнатіуса, Зеленський відчуває, що в нього немає іншого вибору, окрім як завдати удару у відповідь через кордон — у надії створити стримування, поки російські безпілотники, ракети й авіабомби проривають оборону України й атакують енергетичні об'єкти та іншу важливу інфраструктуру. Прикладом можуть слугувати удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах.

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На запитання оглядача, чи попереджали офіційні особи США про подібні атаки на енергетичні об'єкти всередині Росії, про що ходять чутки у Вашингтоні, Зеленський відповів, що Україна зупиниться, якщо Росія припинить вживати такі кроки.

"Коли у Росії є ракети, а у нас немає, вони атакують ракетами все — газ, енергетику, школи, заводи, цивільні будівлі. ATACM-300 — ось відповідь", — продовжив він.

Зеленський наголосив, що хоче використовувати ракети більшої дальності не для нападу на російську територію, а на аеродроми в Криму.

"Коли Росія дізнається, що ми можемо знищити ці літаки, вони не будуть атакувати з Криму. Це як із морським флотом. Ми витіснили їх із наших територіальних вод. Тепер ми їх виштовхнемо з аеропортів Криму", — упевнений президент.

Урок другий — зло треба зупиняти вчасно

Для українського президента, підкреслює оглядач, після двох років жорстоких боїв, в яких загинуло багато хто з найкращих офіцерів і солдатів української армії, полягає в тому, що Путіна слід було зупинити раніше.

Президент Барак Обама "не був сильний проти нього", коли Путін захопив Крим у 2014 році, нагадав Зеленський.

"Європа хотіла мати безпеку на кордоні і не припиняти торгівлю з Росією. Це відкрило шлях до війни з Україною", — пояснив він.

На думку Ігнатіуса, Зеленський дав лякаючу характеристику свого супротивника.

"Путін хитрий, але він не розумний. Коли ти б'єшся із розумною людиною, це бій за правилами. Але коли б'єшся з хитрою людиною, це завжди небезпечно", — зауважив український президент.

Забігаючи наперед, Зеленський сказав, що варіанти України залежатимуть від рішення Конгресу. Поки Україна не дізнається, що в неї зберігається підтримка США, "ми залишимося там, де перебуваємо зараз — на сході".

"Ми втратили пів року, поки Конгрес сперечався. Ми більше не можемо втрачати час. Україна не може бути політичним питанням між сторонами", — підсумував Зеленський і наголосив, що критики допомоги Україні не розуміють ставок у війні: якщо Україна впаде, Путін розділить світ на друзів і ворогів Росії.

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Нагадаємо, Фокус писав, що Україна повинна буде працювати з переможцями цьогорічних виборів в Європі та, що важливіше, у Сполучених Штатах. Причому ймовірність повернення до Білого дому Дональда Трампа нависає над війною, тому в українських і європейських політиків є неприємне відчуття щодо його другого президентства.