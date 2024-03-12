Путін залишається ворогом: Зеленський розповів, чи боїться Україна перемоги Трампа на виборах

Український лідер вважає, що тільки американське суспільство має ухвалювати рішення про надання Києву військової та фінансової допомоги.

Related video

Переможець президентських виборів у Сполучених Штатах Америки обов'язково враховуватиме думку американців щодо допомоги Україні, незалежно від результату виборів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому виданню BFMTV.

У відповідь на запитання журналістів про те, чи побоюється він повернення Дональда Трампа до Білого дому так само, як це непокоїть європейських партнерів, президент України, Володимир Зеленський, наголосив, що переможець виборів у США має зважати на думку американців щодо питання України, незалежно від своєї політичної приналежності.

Український лідер також додав, що президент РФ Володимир Путін також залишиться ворогом демократії номер один.

"Якщо американське суспільство не змінить свого ставлення до України, до наших спільних цінностей, до Путіна як ворога демократії номер один, то незалежно від того, хто буде президентом — Байден чи Трамп, — він зважатиме на громадську думку", — сказав Зеленський.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський у тому ж інтерв'ю заявив, що наступ Росії зупинено, а її армія "втрачає велику кількість своїх життєво важливих сил".

Що відомо про вибори у США

У США проходить праймеріз у Демократичній і Республіканській партіях. Делегати в 15 основних штатах мають віддати свої голоси і визначити єдиного кандидата від політичних сил.

1 березня західні ЗМІ повідомляли, що Дональд Трамп популярніший за теперішнього президента Джо Байдена, принаймні в семи ключових штатах, які ймовірно відіграватимуть важливу роль у визначенні підсумків виборів.

А 25 лютого Володимир Зеленський, президент України, заявив, що вибори у США стануть переломним моментом для України.