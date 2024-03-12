Путин остается врагом: Зеленский рассказал, боится ли Украина победы Трампа на выборах

Украинский лидер считает, что только американское общество должно принимать решение о предоставлении Киеву военной и финансовой помощи.

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Победитель президентских выборов в Соединенных Штатах Америки обязательно будет учитывать мнение американцев относительно помощи Украине, независимо от исхода выборов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию BFMTV.

В ответ на вопрос журналистов о том, опасается ли он возвращения Дональда Трампа в Белый дом так же, как это беспокоит европейских партнеров, президент Украины, Владимир Зеленский, подчеркнул, что победитель выборов в США должен учитывать мнение американцев в вопросе Украины, вне зависимости от своей политической принадлежности.

Украинский лидер также добавил, что президент РФ Владимир Путинтакже останется врагом демократии номер один.

"Если американское общество не изменит своего отношения к Украине, к нашим общим ценностям, к Путину как врагу демократии номер один, то независимо от того, кто будет президентом — Байден или Трамп — он будет учитывать общественное мнение", — сказал Зеленский.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский в том же интервью заявил, что наступление России остановлено, а ее армия "теряет большое количество своих жизненно важных сил".

Что известно про выборы в США

В США проходит праймериз в Демократической и Республиканской партиях. Делегаты в 15 основных штатах должны отдать свои голоса и определить единого кандидата от политических сил.

1 марта западные СМИ сообщали, что Дональд Трамп более популярен, чем настоящий президент Джо Байден, по крайней мере, в семи ключевых штатах, которые предположительно будут играть важную роль в определении итогов выборов.

А 25 февраля Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что выборы в США станут переломным моментом для Украины.