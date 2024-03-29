"Мы найдем способ не отступать": Зеленский рассказал, какая помощь необходима Украине

Владимир Зеленский заверил, что он сможет остановить российские атаки на энергосистему Украины, только заставив Россию заплатить аналогичную цену.

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Задержка Конгрессом США одобрения пакета военной помощи в размере 60 миллиардов долларов дорого обошлась Украине — военные не смогли спланировать будущие операции, а законодатели ссорились почти шесть месяцев. Об этом заявил президент Владимир Зеленский 29 марта в интервью Дэвиду Игнатиусу, обозревателю The Washington Post.

"Мы пытаемся найти какой-то способ не отступать, мы стабилизировали ситуацию благодаря умным шагам наших военных", — продолжил президент Украины.

По его словам, если фронт останется стабильным, Украина сможет вооружить и обучить новые бригады в тылу для проведения контрнаступления позднее в 2024 году.

Урок первый — отсутствие обещанной помощи

Украинский президент акцентировал внимание на том, что при отсутствии необходимого количества снарядов нужно сокращать линию фронта.

"Если вам нужно 8000 выстрелов в день для защиты линии фронта, а у вас, например, только 2000 патронов, вам придется делать (ее. — Ред.) меньше. Как? Конечно, отступая. Сделать линию фронта короче. Если фронт прорвется, русские смогут войти в большие города", — пояснил он.

Он объяснил стратегию и тактику Украины: необходимо обезопасить свои линии фронта и сохранить боеприпасы. И подчеркнул, что Украина научилась на войне тому, что "если вы этого не сделаете, это сделает Россия".

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"Вашингтон не может ограничить размещение Украиной собственного оружия собственного производства. Мы использовали наши дроны. Никто не может сказать нам, что вы не можете", — уточнил президент.

Зеленский заверил, что он сможет остановить российские атаки на энергосистему Украины, только заставив Россию заплатить аналогичную цену.

"Если нет противовоздушной обороны для защиты нашей энергетической системы, и русские атакуют ее, мой вопрос: почему мы не можем им ответить? Их общество должно научиться жить без бензина, без дизеля, без электричества. … Это будет честно", — подытожил он.

При этом он категорично заявил, что если агрессор не прекратит ракетные атаки на города и общины Украины, Силы обороны усилят свои контратаки на российские аэродромы, энергетические и другие стратегические объекты.

По словам Игнатиуса, Зеленский чувствует, что у него нет другого выбора, кроме как нанести ответный удар через границу — в надежде создать сдерживание, пока российские беспилотники, ракеты и авиабомбы прорывают оборону Украины и атакуют энергетические объекты и другую важную инфраструктуру. Примером могут служить удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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На вопрос обозревателя, предупреждали ли официальные лица США о подобных атаках на энергетические объекты внутри России, о чем ходят слухи в Вашингтоне, Зеленский ответил, что Украина остановится, если Россия прекратит предпринимать такие шаги.

"Когда у России есть ракеты, а у нас нет, они атакуют ракетами все — газ, энергетику, школы, заводы, гражданские здания. ATACM-300 — вот ответ", — продолжил он.

Зеленский подчеркнул, что хочет использовать ракеты большей дальности не для нападения на российскую территорию, а на аэродромы в Крыму.

"Когда Россия узнает, что мы можем уничтожить эти самолеты, они не будут атаковать из Крыма. Это как с морским флотом. Мы вытеснили их из наших территориальных вод. Теперь мы их вытолкнем из аэропортов Крыма", — уверен президент.

Урок второй — зло надо останавливать вовремя

Для украинского президента, подчеркивает обозреватель, после двух лет жестоких боев, в которых погибли многие из лучших офицеров и солдат украинской армии, заключается в том, что Путина следовало остановить раньше.

Президент Барак Обама "не был силен против него", когда Путин захватил Крым в 2014 году, напомнил Зеленский.

"Европа хотела иметь безопасность на границе и не прекращать торговлю с Россией. Это открыло путь к войне с Украиной", — пояснил он.

По мнению Игнатиуса, Зеленский дал пугающую характеристику своего противника.

"Путин хитер, но он не умен. Когда ты сражаешься с умным человеком, это бой по правилам. Но когда дерешься с хитрым человеком, это всегда опасно", — заметил украинский президент.

Забегая вперед, Зеленский сказал, что варианты Украины будут зависеть от решения Конгресса. Пока Украина не узнает, что у нее сохраняется поддержка США, "мы останемся там, где находимся сейчас — на востоке".

"Мы потеряли полгода, пока Конгресс спорил. Мы больше не можем терять время. Украина не может быть политическим вопросом между сторонами", — подытожил Зеленский и подчеркнул, что критики помощи Украине не понимают ставок в войне: если Украина падет, Путин разделит мир на друзей и врагов России.

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Напомним, Фокус писал, что Украина должна будет работать с победителями нынешних выборов в Европе и, что более важно, в Соединенных Штатах. Причем вероятность возвращения в Белый дом Дональда Трампа нависает над войной, поэтому у украинских и европейских политиков есть неприятное ощущение относительно его второго президентства.