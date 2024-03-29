"Мир устроен не черно-белым": глава МИД Тайваня высказался о помощи США для Украины

По словам Джозефа Ву, Россия, Китай, КНДР и Иран теперь "связаны друг с другом", поэтому оккупация большей части украинских территорий будет рассматриваться "победа авторитарных государств".

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Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву призвал США продолжить военную поддержку Украины, отметив, что в противном случае Китай усилит свою пропаганду о том, что Вашингтон якобы является ненадежным партнером. Об этом пишет The New York Times.

"Когда нас спрашивают, можно ли Соединенным Штатам отказаться от Украины, мы отвечаем: нет, потому что мир устроен не черно-белым образом и не так, как если бы вы смотрели только на один конфликт за раз. Мир взаимосвязан", — заявил Ву.

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По словам тайваньского дипломата, если РФ сможет оккупировать большую часть украинских территорий и назовет это своей победой, то это будет рассматриваться как "победа авторитарных государств". Он подчеркнул, что Россия, Китай, Северная Корея и Иран теперь "связаны друг с другом".

По словам Ву, если США прекратят поставки оружия Киеву, то среди китайских чиновников будет такое мнение: "Хорошо, поскольку Россия могла это сделать, мы тоже можем это сделать".

Дипломат также указал на то, что Пекин распространяет пропаганду о том, что НАТО якобы "вынудило" президента РФ Владимира Путина начать вторжение в Украину, а США в конечном итоге якобы "не намерены" поддерживать Киев.

"Поэтому решимость США в оказании поддержки тем странам, которые страдают от авторитарной агрессии, очень важна", — подытожил глава МИД Тайваня.

Напомним, ранее министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву также сообщал, что на трех островах, окружающих побережье Тайваня в Южно-Китайском море, появились "огромные" военные базы Китая.

В МИД Тайваня также раскритиковали президента РФ Владимира Путина за его позицию в отношении Тайбэя. Речь идет о заявлении, в котором политик поддержал претензии Китая в отношении Тайваня.