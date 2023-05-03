Фаната, який світив Мудрику в обличчя лазером, заарештувала поліція, – ЗМІ

Українському півзахиснику світили в очі зеленим лазером під час гри між "Арсеналом" та "Челсі" на Emirates Stadium, яка відбулася 2 травня.

Поліцейські Лондона заарештували 21-річного вболівальника, який світив лазерною указкою в обличчя Михайлу Мудрику, українському півзахиснику "Челсі". Про це інформує 3 травня The Sun.

Затриманого підозрюють у порушенні громадського порядку, а також недотриманні заборони на відвідування футбольних матчів. Вболівальника, як інформує видання, вже взяли під варту. Ще трьох чоловіків заарештували за підозрою в розповсюдженні квитків.

За інформацією Metro, "Арсенал" підтвердив арешт вболівальника. Тренер "канонірів" Мікель Артета запевнив, що клуб застосує заходи щодо порушника, який світив у Михайла Мудрика лазерною указкою. Таку поведінку у клубі назвали "небезпечною та абсолютно неприйнятною", а також підтримали розслідування поліції.

Під час матчу "Арсенал" — "Челсі" в Мудрика світили зеленим лазером

Інцидент відбувся у вівторок, 2 травня, на стадіоні Emirates Stadium, де "Арсенал" приймав "Челсі". У лондонському дербі перемогу здобули "каноніри" з рахунком 3:1. Михайло Мудрик на 71 хвилині замінив аргентинця Енцо Фернандеса. Гравця освистали вболівальники "Арсеналу" під час його перебування на полі, а наприкінці матчу йому почали світити в очі зеленим лазером.

Реакція Мудрика

Михайло Мудрик прокоментував інцидент в Instagram. Він опублікував своє фото з лазерним світлом на обличчі та написав: "Все нормально".

Михайло Мудрик Фото: instagram/mmudryk10

Нагадаємо, 15 січня "Челсі" оголосив інформацію щодо придбання Михайла Мудрика за 100 млн євро. Сам 22-річний українець заявив, що щасливий підписанню контракту із "синіми" на 8,5 років, а керівництво англійського клубу висловило сподівання, що гравець додасть ефективності в атаці. Півзахисник збірної України з футболу підписав із "Челсі" контракт на вісім з половиною років. "Шахтар" отримав за гравця 70 мільйонів євро і ще 30 мільйонів євро передбачено як бонуси.