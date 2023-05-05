Була вагітна. Олімпійську чемпіонку Торі Бові знайшли мертвою за загадкових обставин

Чемпіонка Ріо-2016 американка Торі Бові померла у віці 32 років. ЗМІ повідомляють, що вона наклала на себе руки.

У своєму будинку у Флориді було знайдено мертвою олімпійську чемпіонку Торі Бові. ЗМІ повідомляють, що вона скоїла самогубство, а також про те, що вона була вагітна. Про це пише Daily Mail.

Торі Бові здобула золото в естафеті 4×100 метрів на Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро. На тій самій Олімпіаді спортсменка стала другою у забігу на 100 м та виборола бронзу у бігу на 200 м. Востаннє вона виступала на чемпіонаті світу, який проходив у 2019 році у Катарі. Також вона знімалася для рекламних кампейнів Valentino та ESPN.

Про смерть Торі першою повідомила пресслужба агентства Icon Management, яке представляло її інтереси.

"Ми спустошені, бо маємо повідомити вас про смерть Торі Бові. Ми втратили дорогого друга, дочку та сестру. Торі була чемпіонкою, променем світла, який так яскраво сяяв. Ми вбиті горем, наші молитви зараз із родиною та друзями Торі", — йдеться у заяві.

Торі Бові

Раніше Торі Бові говорила, що спорт урятував її від суїциду. "Пам'ятаю, як я побачила пістолет і подумала: боже, ось як я маю померти", — зізнавалася Бові у 2017 році.

В останні роки олімпійська чемпіонка проживала у престижному передмісті Орландо Вінтер-Гарден, Флорида.

Її сусіди розповідають, що вона була галасливою сусідкою. Якось вона накинулася на свого бойфренда з ножем прямо на вулиці, а раз закидала яйцями будинок навпроти. Вона часто залишала двері відчиненими, тож сусіди побоювалися, що до хати залізли грабіжники.

"Якось я вийшла з дому, а вона стояла на вулиці, стискала ніж і кричала на чоловіка. Мій друг поговорив з нею і заспокоїв, але це було дуже страшно. Її життя було безладним і нездоровим, але я дуже шкодую про те, що з нею трапилося. Вона була така молода", — згадує 52-річна сусідка Зехра Угурлу.

"Ми часто чули крики та скандали, гучну музику посеред ночі… але останнім часом їй стало набагато краще", — сказав ще один із сусідів легкоатлетки.

Також її сусіди та друзі стверджують, що Торі була вагітна. Вони зазначають, що вона виглядала так, ніби була на "сьомому-восьмому місяці вагітності".

У поліції Орландо поки що повідомили дуже мало. За офіційними даними, їх викликали до будинку Торі, бо сусіди та друзі повідомили, що вона не виходила на зв'язок кілька днів. І поліцейські виявили її мертвою. Про причини смерті не повідомляється.

Будинок Бові вартістю 500 000 доларів перебував на межі конфіскації протягом останніх двох років, оскільки вона заборгувала понад 22 000 доларів асоціації домовласників, згідно з судовими документами. Крім цього, з 2019 року у неї накопичилося багато неоплачених штрафів за керування автомобілем.

Торі Бові та її сестра Тамара виросли у Сенд-Хіллі, штат Міссісіпі. Мати дівчаток віддала їх у прийомну родину одразу після народження. Згодом їх удочерила їхня біологічна бабуся.

Торі Бові

Торі говорила в інтерв'ю, що досягла успіху, бо боролася все своє життя. "Я родом з маленького містечка. Там, звідки я родом, ми не повинні досягти успіху. Це була боротьба з першого дня. Все моє життя було боротьбою. Я пройшла через багато чого, і я нічому не дозволю перемогти мене", — говорила чемпіонка в інтерв'ю. .

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що під Бахмутом загинув український легкоатлет Роман Поліщук. Роман займався стрибками у довжину та був вихованцем тренерки Ірини Пустовойт.