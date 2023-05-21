"Можливо, я не розуміюся на боксі": Ломаченко вперше прокоментував поразку від Хейні

Бій з американцем Девіном Хейні пройшов на арені MGM Grand Garden Arena у Лас-Вегасі та тривав 12 раундів. Василь Ломаченко впевнений, що судді несправедливо передали його опоненту.

Колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко дав перші коментарі про бій із Девіном Хейні, володаря чемпіонських титулів WBO, WBC, IBF, WBA. Під час прес-конференції Ломаченко не зміг відповісти на запитання, чому судді віддали перевагу його супернику. Про це повідомляє Top Rank Boxing.

Менеджер українського боксера Егіс Клімас на тій же пресконференції заявив, що подаватиме апеляцію на результат поєдинку з Девіном Хейні.

"Це було найбільше пограбування. Ми це так не залишимо і подамо протест. Оскільки хтось має повернути бокс до його витоків", — заявив Егіс Клімас.

Сам Василь Ломаченко заявив, що коли виходив на 12 раунд, то розумів, що може "віддати" його супернику, оскільки добре виступив у попередніх.

Прес-конференція Василя Ломаченка після бою з Хейні

"Тому, що він мені не потрібен, оскільки я виграв в 11-му. Мені так здається, я не стверджую. Але під час 11-го раунду я розумів, що він мій. Я не знаю. Можливо, я не розуміюся на боксі", – зазначив українець.

Також він зазначив, що не розуміє, чому перемогу віддали його супернику.

"Що мені потрібно зробити, щоб судді віддали мені перевагу? Це хороше питання. Я не знаю. Коли я б'юся, то, повертаючись після кожного раунду у свій кут, я розумію: "Добре, це мій раунд", – сказав Ломаченко.

На його думку, у 10 раунді йому вдалося пробити захист Хейні, але він також зрозумів, що мав дотримуватися своєї стратегії. На пресконференції кілька разів порушувалася тема "брудного" бою. Але Ломаченко заявив, що він із цим не згоден і не вважає, що поводився нечесно.

Після поразки Ломаченко не зміг стримати емоцій та розплакався у роздягальні. Він сказав, що його "охопили емоції", оскільки син дзвонив йому кілька разів, впевнений, що його батько виграє.

Василь Ломаченко після бою

Сам Девін Хейні заявив, що був упевнений у своїй перемозі. А перед боєм з Ломаченком він вивчав його стратегію і зрозумів, що той губиться після ударів по корпусу. Тому під час бою Хейні й зосередився на цій тактиці.

Нагадаємо, бій у легкій вазі на арені MGM Grand Garden Arena у Лас-Вегасі пройшов усі 12 раундів та завершився одноголосним рішенням суддів 116–112, 115–113, 115–113 на користь американського боксера.

Уродженець Одещини Василь Ломаченко програв бій за титул абсолютного чемпіона світу. А американець Девін Хейні зберіг усі свої пояси (WBC, IBF, WBA Super, WBO).