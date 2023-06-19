Україна – Мальта 1:0: Синьо-жовті обіграли 172-у команду світу (відео)

Підопічні Сергія Реброва, які у рейтингу ФІФА, займають 27-й рядок, у матчі відбору до Євро-2024 врятувалися завдяки зусиллям Ярмоленка/Циганкова на 72-й хвилині. Перший переконливо впав у штрафному майданчику, а другий — реалізував 11-метровий.

Збірна України виграла свій третій матч відбору до Євро-2024, у якому Синьо-жовті протистояли команді Мальти. "Домашній" для українців поєдинок пройшов у словацькій Трнаві на стадіоні ім. Антона Малатінського.

Команду врятували Андрій Ярмоленко, який заробив пенальті за 20 хвилин до кінця матчу, і Віктор Циганков, який власне втілив гольовий епізод у потрібну цифру на табло.

Українській збірній традиційно складно даються спарені матчі. Перший і більшість другого тайму на словацькому полі нагадували початок попереднього поєдинку проти Північної Македонії. І мальтійські лицарі-іоанніти — прізвисько збірної цієї команди — спочатку мали, мабуть, більше підстав для взяття воріт Анатолія Трубіна.

Чого вартий лише промах 11-го номера Джоді Джонса на 24-й хвилині: він буквально розстрілював стража воріт, але схибив.

Промах мальтійського нападника

Треба сказати, що Україна все ж таки розмочила ворота мальтійців в першому таймі, але гол після дальнього удару Руслана Малиновського та добивання Владислава Ваната було скасовано через офсайд.

Скасований гол України

Євро-2024: Україна та Мальта у рейтингу ФІФА

Україна займає 27-й рядок рейтингу футбольних збірних ФІФА

Мальта вважається 172-ою командою світу, згідно з рейтингом ФІФА

Нагадаємо, що збірна України повторила історичну вольову перемогу 23-річної давнини. Як і 2002 року, українці у виїзному матчі відігралися з 0:2 та забили супернику три у відповідь. Цього разу — Північної Македонії.

Також повідомлялося, що на трибунах у Стамбулі під час фінального матчу Ліги Чемпіонів у українського вболівальника відібрали національний прапор.