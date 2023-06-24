Молодіжне Євро-2023: Україна вирвала перемогу з Румунією і майже гарантувала плей-оф

Українці володіли територіальною перевагою і на 89-й хвилині буквально заштовхали м'яч у ворота. Автогол на рахунку захисника Румунії Віктора Дікана.

Збірна України у своєму другому матчі на Чемпіонаті Європи з футболу серед молодіжних команд зустрічалася з командою-господаркою Румунією. Матч пройшов на домашній арені "Стяуа" в Бухаресті.

У Синьо-жовтих була позиційна перевага практично протягом усього матчу. Ще в першому таймі було достатньо нагод для взяття воріт. Неодноразово міг відзначитися Олексій Кащук — автор переможного голу в попередньому матчі проти Хорватії.

Варто відзначити перепасовку двох футболістів, що належать "Шахтарю" наприкінці тайму: Криськів п'ятою скинув м'яч Кущаку — але переграти воротаря не вдалося.

Румуни відповіли дальнім ударом. Після перепасовки біля лінії штрафного Йован Маркович пробив здалеку — Анатолій Трубін відбив.

У другому таймі Україна продовжила володіти територіальною перевагою, яку могла б втілити в забитий м'яч через 10 хвилин тайму. Данило Сікан пробив у поперечину після прострілу з флангу.

Данило Сікан

Час від часу володіння м'ячем без особливих гострих епізодів виливалося в небезпечні контратаки Румунії.

Українці збільшували територіальну перевагу, і на 89-й хвилині буквально заштовхали м'яч у ворота. Автогол на рахунку захисника Румунії Віктора Дікана.

На останній хвилині зустрічі Владислав Ванат заробив пряму червону — і пропустить щонайменше наступний матч проти фаворита групи Іспанії. Отримавши чисельну перевагу, румуни намагалися цим скористатися, але все ж Україна вистояла и майже гарантувала вихід у плей-офф Евро-2023.

Нагадаємо, що у своєму першому матчі молодіжного Євро-2023 збірна України переграла Хорватію з рахунком 2:0, забивши в кожному таймі по м'ячу. Відзначилися Олексій Кащук і Данило Сікан.

Також повідомлялося, що перша збірна України з футболу провела два успішних матчі поспіль у відборі на Євро-2024, перегравши спочатку Північну Македонію, а потім і збірну Мальти, на якій акцентував увагу Сергій Ребров.