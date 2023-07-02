Україна вийшла в півфінал Євро-2023, перегравши грізну Францію 3:1 (відео)

У Франції виділялася зв'язка з "Ліона" Барколя — Шерки, а керував атаками в центрі син чемпіона світу Хефрен Тюрам. Але донецька зв'язка Судаков — Мудрик зіграла ефективніше.

В 1/4 фіналу Молодіжного чемпіонату Європи 2023 збірна України обіграла Францію. Францію, конвеєр футбольної академії якої останніми роками практично не дає збоїв і регулярно підсилює першу команду.

У першому таймі у французів була територіальна перевага, вони й першими забили. Часом здавалося, що від французької тіки-таки у Синьо-жовтих голова йде обертом.

Виділялася зв'язка з "Ліона" Бредлі Барколя та Раян Шеркі. Диригував усім Хефрен Тюрам (до речі, син легендарного чемпіона світу Лілліама Тюрама своє ім'я отримав на честь єгипетського фараона).

Франція U-21 — Україна U-21

Молодіжна збірна Франції U-21

Молодіжна збірна України U-21

У низці атак "Ле-Бле" виходили на ударні позиції до штрафної Анатолія Трубіна через десятки передач. До ігрової переваги французів додавалися й помилки оборони української команди.

На 21-й хвилині атака французької збірної розвивалася правим флангом. Нападник Бралі Барколя віддав у центр, де Шеркі обіграв Максима Таловєрова і розстріляв ворота.

Українці відповіли голом з офсайду. Однак через деякий час усе ж спрацювала донецька зв'язка Мудрик — Судаков. Перший на 32-й хвилині заробив пенальті, а другий його реалізував. Через кілька хвилин, знову ж таки, Мудрик створив гольовий епізод — і Судаков зробив дубль, перегравши стража воріт Люка Шевальє.

До того ж Георгій Судаков, щонайменше на певний час, очолив список перегонів бомбардирів Євро.

У другому таймі була напружена боротьба. Україна, як і раніше, грала на контратаках і зберегла рахунок першої сорокап'ятихвилинки, багато в чому і завдяки сейвам Анатолія Трубіна і VAR, який скасував гол французів через офсайд.

Переможний гол Артема Бондаренка

А на останніх хвилинах капітан Артем Бондаренко поставив жирну крапку в матчі.

Нагадаємо, що молодіжна збірна України ще в другому турі групового турніру Євро-2024 гарантувала вихід у плей-оф, обігравши Румунію.

Також повідомлялося, що Андрій Шевченко у своєму інтерв'ю Sky News 2 липня сказав, що Україна повинна повернути всі свої території, а росіян і білорусів на Олімпіаду пускати не можна.