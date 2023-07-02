Усі території — повернути, а росіян і білорусів на Олімпіаду не пускати, — Шевченко (відео)

За словами легенди збірної України, італійського "Мілану" та київського "Динамо", жоден білоруський або російський спортсмен не повинен брати участь у міжнародних змаганнях, поки триває війна.

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На запитання про те, як Україна має повернути захоплені території, футбольний тренер Андрій Шевченко, не вагаючись, відповідає, в тон словам Володимира Зеленського, що російським окупантам не можна залишати жодної п'яді української землі. "Це територія України, це важливо", — сказав він в інтерв'ю Sky News.

"Нам потрібно захищати нашу країну. Ми повинні робити все можливе, подбати про те, щоб у дітей і молодого покоління було майбутнє. Щоб цим майбутнім була Україна, незалежна країна", — зазначив колишній футболіст і наставник збірної України.

За його словами, справа не тільки і не стільки в тому, щоб про Україну знали. Зібрані кошти дають змогу розпочати відновлення, зокрема, шкіл, зруйнованих російськими ракетами.

Такий підхід дуже важливий, сказав Шевченко: освіта не повинна зупинятися, навіть коли Україна зайнята відбиттям агресії.

Інтерв'ю Шевченка Sky News

В Україні було зруйновано сотні шкіл, у чому Шевченко переконався під час нещодавньої поїздки до Чернігова. Разом із капітаном збірної України Олександром Зінченком він відвідав зруйнований ліцей під час російської атаки. Жорстока реальність за символізмом солідарності синьо-жовтих прапорів.

У своєму інтерв'ю Шевченко згадав про те, що всередині РФ назріває невдоволення війною, деякі люди виступають проти — і це позитивні новини.

5 серпня ексфорвард "Челсі" з капітанською пов'язкою виведе збірну зірок Game4Ukraine на лондонському "Стемфорд Бридж". За його словами, окрім збору коштів, це ще й меседж про те, що футбольні легенди підтримують Україну. Завдання допомогти дітям і донести посилання, що Україна не одна.

"Але, думаю, що ми повинні зробити все від нас залежне, щоб зупинити війну", — зазначив Шевченко, додавши, що війна безпосередньо зачіпає, зокрема, і спорт: сотні спортсменів загинули, зруйновані спортивні арени.

Міжнародний олімпійський комітет не згоден із позицією України, яка закликає до заборони на участь в Олімпіаді в Парижі спортсменів із Білорусі та Росії.

"Моя позиція чітка. Жоден російський чи білоруський спортсмен не повинен брати участь у змаганнях", — сказав Шевченко.

Нагадаємо, що на фронті загинув 21-річний український футболіст Кирило Молоков. Спортсмен-військовослужбовець був вихованцем МСК "Дніпро". Про загибель розповів директор клубу Юрій Гончаров.

Також повідомлялося, що молодіжна збірна України ще до завершення групового турніру вийшла в плей-оф Євро-2023, де зустрінеться зі збірною Франції.