За крок від фіналу Євро-2023: збірна України розгромно поступилася Іспанії 1:5 (відео)

Червона фурія з перших хвилин почала активно тиснути на захист Синьо-жовтих. Україна, здавалося, витримує стартовий натиск, навіть забила першою, але на гол Артема Бондаренка іспанці відповіли п'ятьма.

У другому півфінальному матчі Чемпіонату Європи з футболу серед молодіжних команд Україна програла одноліткам з Іспанії.

Тренер української збірної Руслан Ротань зіткнувся з кадровими втратами перед матчем: Дмитра Крисківа було дискваліфіковано, але до складу повернувся Владислав Ванат.

З перших же хвилин матчу Червона фурія почала чинити активний тиск на захист Синьо-жовтих. Але Україна, здавалося, витримує натиск, і навіть першою відкрила рахунок після стартової десятихвилинки. Михайло Мудрик обіграв іспанського захисника на лівому фланзі та віддав під удар Артему Бондаренку.

Єдиний гол Синьо-жовтих у півфінальному матчі Іспанія — Україна

Однак з 4 хвилини іспанці зрівняли: нападник Абель Руїс увійшов у штрафний майданчик, проявив індивідуальну майстерність і закотив м'яч практично в порожні ворота.

На 24-й хвилині Трубіну довелося вдруге виймати м'яч із сітки. Ойан Сансет отримав м'яч у центрі штрафного майданчика і невідпорно пробив низом.

Основна небезпека воротам Арнау Тенаса походила від Мудрика. На 41-й хвилині він промчав своїм флангом, стягнув на себе практично весь захист суперника і віддав на Данила Сікана, той пробивав у дотик, але голкіпер виручив.

У другому таймі Іспанія грала за рахунком на контратаках і збільшила відрив. Антоніо Бланко був першим на підборі біля лінії штрафного. І, як і в другому голі іспанців, завдав точного удару низом.

Артем Бондаренко міг скоротити відставання в рахунку після дальнього удару на 57-й хвилині, але голкіпер іспанців м'яч відбив, на відміну від Анатолія Трубіна, якому довелося виймати м'яч із сітки вчетверте, коли Орос пробив здалеку.

Гол Аймара Ороса

На хвилині Серхіо Гомес довів рахунок до непристойного після удару з 15-и метрів у верхній кут.

Таким чином, фінал Євро-2023 буде іспано-англійським: збірна Трьох левів була сильнішою за Ізраїль: 3:0. Проте цей Чемпіонат Європи приніс українській збірній путівку на Олімпіаду.

Нагадаємо, що до півфіналу Україна пройшла, обігравши індивідуально сильних французів: 3:1.

Також повідомлялося, що на молодіжній першості Європи футболісти збірної України стартували з двох перемог: першими були обіграні хорвати 2:0.