Історична перемога: українка і хорват виграли Вімблдон у змішаному розряді (відео)

Для 30-річної українки, яка раніше входила до топ-10 рейтингу WTA, Вімблдон-2023 став і першим фіналом турніру "Великого шолома".

У четвер, 13 липня на Вімблдоні визначилися перші чемпіони. 7-ма сіяна українка Людмила Кіченок у парі з хорватом Мате Павичем виграла фінал у парному розряді проти Сюй Іфань із Китаю та Йорана Флігена з Бельгії. Відео переможного гейму опубліковано в офіційному Twitter Вімблдону.

Переможний удар Людмили Кіченок у фіналі Вімблдону в міксті

Матч Кіченок — Павич тривав 2 години, 7 хвилин.

Для 30-річної Кіченок, яка раніше входила до першої десятки рейтингу WTA, Вімблдон-2023 став і першим фіналом турніру "Великого шлема". Востаннє українці грали у фіналі Вімблдону в міксті 2005 року, тоді це вдалося Тетяні Перебийніс.

Для колишньої першої ракетки світу в парному розряді 30-річного Мате Павіча, це вже шосте чемпіонства на турнірах "Великого шлему".

Зі свого боку, Еліна Світоліна зупинилася за крок від фіналу в одиночному розряді Вімблдону-2023. І хоча в 1/4 фіналу вона переграла Інгу Свєнтек з Польщі, все ж у півфінальному матчі чеська тенісистка Маркета Вондроушова була сильнішою.

Фінальна подача Вондроушової

Два сети завершилися на користь суперниці з однаковим рахунком 3:6, 3:6.

Еліна Світоліна зупинилася за крок до фіналу, але її видатне досягнення не залишилося непоміченим

Нагадаємо, що вперше за 146 років у суворому жіночому дрес-коді Вімблдону з'явилися зміни. Тепер в учасниць турніру стане на одну проблему менше.