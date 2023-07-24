І не сказати, що пощастило: з ким зіграють "Динамо" і "Ворскла" в Лізі конференцій

Розповідаємо, хто спробує завадити українським клубам завоювати путівки до групових етапів єврокубкових турнірів.

У швейцарському Ньоні в понеділок, 24 липня, відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів і Ліги конференцій. Українські клуби, серед яких "Ворскла" і київське "Динамо" дізналися імена своїх потенційних суперників. Фокус розповідає, коли і з ким можуть зіграти команди з України.

"Ворскла" у другому відбірковому раунді цього турніру поміряється силами з грузинською "Ділою". Перша гра відбудеться 27 липня, а матч-відповідь — 3 серпня. Якщо полтавці зрештою виявляться сильнішими за свого суперника, то пройдуть до третього раунду єврокубка. Тоді їхніми суперниками стане один із переможців у наступних парах:

"Базель" (Швейцарія) — "Тобол" (Казахстан).

"Буде-Глімт" (Норвегія) — "Богеміанс 1905" (Чехія).

"Лех" (Польща) — "Кауно Жальгіріс" (Литва).

АПОЕЛ (Кіпр) — "Войводіна" (Сербія).

ЦСКА 1948 Софія (Болгарія) — "Стяуа" (Румунія)\.

Що стосується київського "Динамо", яке виступатиме в одному турнірі з "Ворсклою", то вони зіграють із кимось із цих команд:

"Габала" (Азербайджан) — "Омонія" (Кіпр.

"Шкупі" (Македонія) — "Левскі" (Болгарія).

"Арарат-Вірменія" (Вірменія) — "Аріс" (Греція).

"Аустрія" Відень (Австрія) — "Войводіна" (Боснія і Герцеговина).

Буде за кого переживати українським фанатам і в Лізі Чемпіонів. Так, "Дніпро-1" на правах віце-чемпіона України у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів зіграє проти грецького "Панатінаїкоса". Командам належить зіграти одна проти одної два поєдинки, перший з яких відбудеться вже 25 липня. Переможець двораундового протистояння пройде до третього раунду кваліфікації турніру, де зіграє з французьким "Марселем", кольори якого зараз захищає український півзахисник Руслан Малиновський.

У цьому ж турнірі зіграє і донецький "Шахтар". Але "гірники" потрапили одразу до групового етапу Ліги Чемпіонів, оскільки завоювали в минулому сезоні титул чемпіона України.

Зазначимо, що в єврокубках у сезоні 2023/2024 зіграє такожлуганська "Зоря", яка стала бронзовим призером УПЛ. Луганчани зіграють у другому за рангом єврокубку — Лізі Європи, і стартують одразу в плей-офф кваліфікації. Тобто, щоб вийти в основний (груповий) турніру, їм потрібно буде обіграти лише одного суперника. Жеребкування плей-офф кваліфікації Ліги Європи відбудеться 7 серпня, а матчі — 24 і 31 числа.

До слова, на початку липня донецький клуб оголосив ім'я нового головного тренера. Ним став нідерландець Патрік ван Леувен, який змінив на цій посаді хорвата Ігоря Йовічевича