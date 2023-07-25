Хвилі-вбивці потопили яхту вартістю €150 000: матросів рятували кілька команд (фото, відео)

142 з 430 перегонових яхт були змушені відмовитися від участі в знаменитій регаті Fastnet, яка розпочалася минулого вікенду в жахливих погодних умовах. Швидкість шквального вітру сягала 74 км/год.

Під час знаменитої вітрильної регати 2023 Rolex Fastnet Race п'ятиметрові хвилі та шквальний вітер потопили човен вартістю 151 700 євро. Про це повідомляє The Daily Mail.

142 з 430 перегонових яхт були змушені знятися зі змагання, яке розпочалося минулого вікенду в жахливих погодних умовах. Тепер кілька команд рятувальників шукають постраждалих, і багато хто замислюється над питанням про те, чому організатори вирішили проводити перегони за таких умов, коли пориви вітру сягали 74 км/год.

Учасники регати 2023 Rolex Fastnet Race

У суворих умовах одна яхта затонула, чотири втратили щогли та 30 довелося рятувати.

Двох членів екіпажу, які дрейфували на рятувальних плотах, підібрала рятувальна шлюпка Yarmouth RNLI після того, як їхня яхта вартістю понад 150 тисяч євро затонула на захід від скель "Ігли" біля острова Вайт.

Учасники регати 2023 Rolex Fastnet Race

Ще один моряк дістав серйозну травму голови, коли вдарився об балку і впав за борт. Але його витягли товариші по команді.

Рятувальний вертоліт берегової охорони неодноразово намагався евакуювати постраждалих з одного з човнів, але через сильний вітер і хвилі це було неможливо

Рятувальникам вдалося спрямувати один із човнів у спокійніші води, на ньому спортсмен час від часу втрачав свідомість. Надалі його на ношах перенесли на сушу, де чекала швидка допомога.

Ще в однієї вийшло з ладу рульове управління, її також довелося евакуювати за сильного вітру.

Багатьох спортсменів змило за борт. У рятувальних заходах залучити два вертольоти берегової охорони і кілька рятувальних шлюпок.

Нагадаємо, що на Ібіці екоактивісти зіпсували яхту спадкоємиці Walmart за 280 млн євро.

Також повідомлялося, що нова супер'яхта Джеффа Безоса вийшла з верфі.