Не потисла руку росіянці: українську фехтувальницю Ольгу Харлан дискваліфікували з турніру

Лідерку збірної України з фехтування зняли з участі на чемпіонаті світу після того, як вона відмовилася потиснути руку нейтральній спортсменці з Росії. Суперниця української фехтувальниці Анна Смирнова автоматично пройшла далі.

Українську фехтувальницю Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу після відмови потиснути руку росіянці Анні Смирновій, яка виступала як нейтральна спортсменка. Про це пише "Суспільне. Спорт".

Рішення ухвалила Міжнародна федерація фехтування. Суперниця українки пройшла до наступного раунду автоматично.

Харлан взяла участь на чемпіонаті світу в одиночному турнірі з фехтування на шаблях і перемогла нейтральну фехтувальницю з Росії у першій ж сутичці на стадії плей-оф. По закінченні бою українка відмовилася потиснути руку росіянці.

Росіянка Анна Смірнова, якій Ольга Харлан відмовилася потиснути руку

За правилами турніру, рукостискання є обов'язковим і без нього результат поєдинку може бути скасовано.

Наступний бій Харлан проти Йоани Ілієвої з Болгарії не відбувся, переможницею автоматично визнали опонентку Ольги Харлан.

Національна федерація фехтування поки на дискваліфікацію Ольги Харлан ніяк не відреагувала, але ухвалила рішення заборонити спортсменам, тренерам, суддям брати участь у змаганнях, де братимуть участь під своїми прапорами російські та білоруські спортсмени.

"Президією Федерації фехтування України було ухвалено рішення заборонити спортсменам, тренерам, суддям брати участь у змаганнях, де братимуть участь під своїми прапорами російські та білоруські спортсмени. Що ж до участі в змаганнях, де братимуть участь так звані нейтральні спортсмени, то рішення щодо можливості участі в таких змаганнях залишатиметься за українськими спортсменами, тренерами, суддями. При цьому окремо наголошено на неприпустимості будь-яких дій, які можуть сприйматись як прояв солідарності з такими так званими нейтральними спортсменами", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Україна перестане бойкотувати міжнародні спортивні змагання, у яких беруть участь спортсмени з РФ і Білорусі під нейтральним прапором. У новому указі Міністерства спорту йдеться про те, що Україна бойкотує тільки ті змагання, в яких беруть участь росіяни і білоруси під національними прапорами.

Раніше повідомлялося, що 14 червня 2022-го року Вадим Гутцайт заявив, що українці готові бойкотувати виступи спортсменів із Росії та Білорусі, якщо останні будуть допущені до змагань.