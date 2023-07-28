"Правила мають змінитися": Ольга Харлан звернулася до українців на тлі скандалу (відео)

Спортсменка подякувала українцям за підтримку в соцмережах і заявила, що не потиснула руку російській суперниці за "покликом серця".

Українська фехтувальниця Ольга Харлан, яка відмовилася потиснути руку росіянці на змаганнях, прокоментувала свій вчинок і подальшу дискваліфікацію. Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram увечері 27 липня.

Спортсменка сказала, що не потиснула руку росіянці Ганні Смирновій, оскільки діяла за "покликом серця". Вона зазначила, що коли дізналася, що її виключили з Чемпіонату світу з фехтування, то відчула сильний біль. Однак із ним їй допомогла впоратися підтримка українців у соціальних мережах, а особливо — військових, які захищають країну від російської агресії. Багато з них, за словами Харлан, говорили, що вона їх надихає.

"Нікого ніколи не можна змусити йти на мир, особливо українців. Ніяким рукостисканням. Тому так буде завжди. Я думаю, що розумію, як і всі в адекватному світі, що правила мають змінитися, тому що змінюється світ", — сказала Ольга.

Вона подякувала українцям за підтримку, і сказала, що відчуває її.

"Ви в моєму серці! Слава Україні!" — сказала Ольга.

Скандал із дискваліфікацією Ольги Харлан

Нагадаємо, що 27 липня Фокус писав, що українська спортсменка проявила тверду позицію і відмовилася тиснути руку російської суперниці, після чого її дискваліфікували з Чемпіонату світу з фехтування. Росіянка виступала під нейтральним прапором.

Зустріч Харлан і Смирнової завершилася з рахунком 15:13 на користь української спортсменки. Після закінчення поєдинку Харлан відвернулася від Смирнової й не потиснула їй руку.

Збентежена та ображена Смирнова продовжувала залишатися на манежі майже годину, вимагаючи покарання для Харлан за такий "прояв неповаги". Спочатку організатори змагань відмовилися задовольнити прохання російської спортсменки й навіть призначили наступну суперницю для Харлан. Однак невдовзі Міжнародна федерація з фехтування ухвалила рішення дискваліфікувати українську спортсменку.