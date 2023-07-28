"Великий людський і спортивний жест": Федерація фехтування Німеччини підтримала Харлан

У DFB заявили, що очікували більшої чутливості до рішень такого масштабу, як дискваліфікація. Як зазначили в організації, Ольга Харлан ясно дала зрозуміти, що готова віддати честь шаблею.

У Федерації фехтування Німеччини (DFB) прокоментували дискваліфікацію Ольги Харлан на чемпіонаті світу в Мілані. Відповідний пресреліз було опубліковано на офіційній сторінці DFB 28 липня.

"Ми очікували більшої чутливості до рішень такого масштабу як дискваліфікація. Ольга Харлан ясно дала зрозуміти, що готова віддати честь шаблею", — заявили в DFB.

У публікації йдеться про те, що спортивні асоціації повинні чуйно реагувати, коли українські та російські спортсмени зустрічаються під нейтральними прапорами. В організації вважають, що сувора інтерпретація правил послала "фатальний сигнал" далеко за межі світу фехтування.

"Те, що вона вийшла на старт, попри війну Росії, яка порушує міжнародне право, і що федерація їй це дозволила, ми розглядаємо як потужний людський і спортивний жест, якому Міжнародна федерація фехтування своїм сьогоднішнім рішенням завдала важкої шкоди", — заявили в DFB про ситуацію з Харлан.

У Федерації фехтування Німеччини також зазначили, що раніше вже давали критичну оцінку допуску до змагань спортсменів з РФ і Білорусі, попереджаючи про можливі наслідки. Протест української асоціації проти цього рішення в DFB назвали "правильним знаком".

"За таких часів буквальне тлумачення і застосування правил не повинно бути еталоном, і ми очікуємо на зміни тут для майбутніх змагань", — ідеться в пресрелізі.

Дискваліфікація Ольги Харлан: що відомо

Нагадаємо, 27 липня українську фехтувальницю Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу після відмови потиснути руку росіянці Ганні Смирновій, яка виступала як нейтральна спортсменка.

Президент федерації фехтування України Михайло Ілляшев прокоментував ситуацію з дискваліфікацією Ольги Харлан, заявивши, що Україна готує протест і буде оскаржувати рішення Міжнародної федерації з фехтування.

Зі свого боку Ольга Харлан сказала, що не потиснула руку росіянці Анні Смирновій, оскільки діяла за "покликом серця". Вона зазначила, що коли дізналася, що її виключили з Чемпіонату світу з фехтування, то відчула сильний біль, проте з ним їй допомогла впоратися підтримка українців.