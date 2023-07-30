"Мордували дітей на Волині": польські ультрас влаштували акцію проти України (фото)

У Вроцлаві на стадіоні "Тарчинська Арена", де збірна України має зіграти проти національної команди Англії, відбувся скандал. Прихильники господарів виставили банери, які не мали права там бути.

Деякі фанати клубу "Шльонск" у Вроцлаві під час матчу другого туру чемпіонату Польщі у матчі проти Заглембе (1:2) вивісили провокаційні банери, протестуючи проти України. Фото подій на стадіоні "Тарчинська Арена" у Twitter опублікував журналіст Марцін Торж.

Найактивніші ультрас встановили плакатами за написами "Зупиніть українізацію Польщі" та "Українці мордували дітей на Волині". Також вони відзначилися нецензурними висловами щодо Української повстанської армії та лідера національного українського руху 40-50-х років XX століття Степана Бандери.

Фото: Twitter

Фанати клубу закликали припинити допомогу нашій державі. Також вони виступили проти дружніх відносин між державами.

Видання Sportowefakty звернуло увагу на те, за яких обставин ультрас зуміли пронести банери на стадіон. Журналісти закликали організаторів матчу негайно відреагувати на інцидент у Вроцлаві та оголосили рішення, які матимуть суворі наслідки. У публікації вони нагадали, що Україна захищає всю Європу від російських військ, а такі гасла точно недоречні.

За "Шльонск" виступає український півзахисник Єгор Маценко. У цьому матчі він був на лаві запасних та на полі так й не з'явився. За "Заглембе", який протистояв вроцлавському колективу у даному матчі, грав українець Сергій Булеца. Півзахисник зіграв не зі стартового складу. Він відіграв проти "Шльонска" 8 хвилин, вийшовши на заміну.

У Вроцлаві на "Тарчинській Арені", яка є домашнім стадіоном "військових", збірна України прийматиме національну команду Англії у рамках відбору до Євро-2024. Гра відбудеться 9-го вересня, а 19:00.

Нагадаємо, 30 липня стало відомо, що "Фенербахче" не перепросить в України через поведінку фанів, які скандували ім'я очільника Кремля Володимира Путіна. Зі слів президента клубу Алі Коча, українські футболісти влаштували провокацію під час поєдинку та змусили ультрас підтримати російського диктатора. Він заявив, що це керівник МЗС України Дмитро Кулеба та посол України Василь Боднар має перепросити в Туреччини.