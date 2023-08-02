Епічний фінал: іранські футболісти побили росіян на змаганнях в Уфі

Спортсмени з Іранської Республіки були незадоволені тим, що суддя невчасно дав фінальний свисток і призначив спірний пенальті, після чого вони накинулися на суперників із кулаками.

На перших літніх Сурдлімпійських іграх, організованих в Уфі, сталася масова бійка між футболістами збірних Росії та Ірану. Бійка виникла через невдоволення спортсменів щодо роботи арбітра, якого вони вважали таким, що однозначно підтримує господарів турніру. Про це інформує портал Sport24.

За наданими даними, іранська збірна перемогла російську з рахунком 2:1. Однак до основного часу матчу було додано п'ять хвилин, наприкінці яких арбітр ухвалив рішення про призначення пенальті у ворота гостей.

Таке рішення судді викликало лють у іранських футболістів. Команда та їхні тренери були незадоволені тим, що арбітр не перервав гру після закінчення п'яти доданих хвилин. Їхнє роздратування загострилося ще більше, коли було призначено пенальті на користь суперників.

У результаті головний тренер іранської команди ухвалив рішення відвести своїх гравців з поля. Це призвело до того, що команду було визнано такою, що технічно програла, а збірній Росії вручили кубок за перше місце.

Іранські футболісти навіть не з'явилися на церемонію нагородження, виявивши свою незгоду з рішенням судді та незгоду з результатом матчу.

Нагадаємо, що в Чехії під час матчу найнижчого дивізіону чемпіонату Чехії між командами "Горомержице" та "Велке Пршилепи" стався скандал. Тренер команди гостей Ян Котвас образив 22-річного українського футболіста Мар'яна Федишина.