"Це ганьба": тренер "Аріса" обурився реакцією гравців "Динамо" на кричалки про Путіна (відео)

Український футбольний клуб за сумою двох матчів насилу вибив із Ліги Конференцій скромну грецьку команду, але головні пристрасті "кипіли" вже після поєдинку.

Київське "Динамо" пізно ввечері 17 серпня у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій обіграло грецький "Аріс" у серії післяматчевих пенальті. Вже після гри на полі стадіону "Джулешті" у Бухаресті між футболістами клубів відбулася сутичка, а головний тренер грецької команди Толіс Терзіс звинуватив українських футболістів у неналежній поведінці, пише видання Sportal.gr.

Що сталося

Відразу після того, як гравець грецького клубу Мозес Одубаджо не забив з одинадцятиметрової позначки, гравці київського "Динамо" побігли до трибун, де були фанати "Аріса", щоб продемонструвати їм літеру "А":

Гравці "Динамо" біля трибуни з фанатами "Аріса" Фото: Скрін відео

Схоже, так футболісти київського клубу відреагували на поведінку фанатів під час першої гри між клубами в Греції. Тоді в Салоніках уболівальники принесли на трибуни стадіону "Клеантіс Вікелідіс" банер із лайкою на адресу захисників "Азовсталі", назвавши їх "нацистами".

Скандальний банер грецьких уболівальників на адресу захисників "Азовсталі", Фото: Скрін відео

У Румунії, у відповідь на жести гравців "Динамо", грецькі вболівальники скандували "Путін". Зрештою, все призвело до невеликих розбірок між футболістами обох команд прямо на футбольному полі.

Розбірки між гравцями "Динамо" та "Аріса" Фото: Скрін відео

"Динамо" має бути соромно" — головний тренер "Аріса" незадоволений українськими футболістами

На думку Толіса Терзіса, гравці неналежним чином відреагували на свою перемогу у матчі. Події, що відбуваються після гри, він назвав ганьбою.

"Соромно для такого великого клубу з відмінними футболістами підходити до вболівальників суперника та показувати якісь жести. Ви не маєте права підходити та жестикулювати. Наші фанати, які приїхали нас підтримати, молодці. Ми клуб, який категорично виступає проти насильства і намагається його запобігти. Ганьба тому, що сталося", — сказав він.

Тим часом неабиякі пристрасті вирували і на післяматчевих пресконференціях головних тренерів команд. Так, за інформацією пресслужба "Динамо", брифінг наставника клубу Мірчі Луческу завершився достроково.

"На післяматчевій пресконференції грецькі журналісти провокували Луческу. Вони були незадоволені тим, що футболісти "Динамо" стали на захист героїв і передали "привіт" фанам "Аріса" після перемоги. Після цього пресконференція закінчилася", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що перемога над "Арісом" дозволила київському клубу пройти до стадії плей-офф Ліги Конференцій. Наступним суперником українців стане турецький "Бешикташ".

До речі, минулого єврокубкового сезону "Динамо" протистояло ще одному турецькому гранду — "Фенербахче", вболівальники якого теж відзначилися любов'ю до російського диктатора:

Нагадаємо, раніше в Чехії під час матчу нижчого дивізіону між командами "Горомержице" та "Велке Пршилепи" стався скандал. Тренер команди гостей Ян Котвас накинувся із образами на 22-річного українського футболіста Мар'яна Федишина.