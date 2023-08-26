Усик і Дюбуа: британець спробує приспати чемпіона, у якого "майстерність і доля воїна-переможця"

За словами колишнього тренера Олександра Усика, який зараз працює з Даніелем Дюбуа, перемога нокаутом — єдина стратегія його підопічного в поєдинку проти українця. І немає сенсу намагатися його перехитрити.

Зважування перед поєдинком Олександра Усика та уродженця Лондона Даніеля Дюбуа показало, що британець зменшив свою вагу до мінімуму з 2017 року, до 105 кг. Зі свого боку, вага Усика, який готується захистити титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF, становить 100 кг. Про це повідомляє Talksport.

Стільки ж українець важив і минулого року, коли виходив на ринг проти співвітчизника Дюбуа — Ентоні Джошуа.

Усик — Дюбуа зважування

У підготовці до поєдинку команда британського панчера робила ставку на його перевагу в силі та вазі, але ввечері в суботу 26 серпня на відкритому майданчику стадіону польського футбольного клубу "Шльонськ" він буде лише на 5 кг важчим за українця.

Усик — Дюбуа

Ця обставина здивувала і злякала шанувальників, оскільки багато хто розраховував саме на удар як на одну із сильних сторін Дюбуа. Нокаутувати Усика за рахунок одного точного удару — стратегія ведення бою британця.

"Я мало що знав про вагу Деніеля, але думав, що різниця буде помітнішою!" — написав один із користувачів.

"Схоже, Дюбуа трохи здав, думаю, у нього зазвичай вага більша", — коментував ще один любитель боксу.

Колишній тренер Усика зараз працює з Дюбуа

Екстренер Усика Джеймс Алі Башир, який зараз працює в команді Дюбуа, називає свого підопічного великим сильним хлопцем.

"Це те, з чим і потрібно виходити на ринг. Не варто намагатися перехитрити Олександра Усика, він неперевершений професіонал, це не пройде, — пояснив він. — Виходиш і використовуєш те, що дав тобі Бог: силу удару і молодість".

Башир також зазначив, що українець на одинадцять років старший за сьогоднішнього опонента. Якщо Дюбуа вдарить будь-якого важковаговика, а не тільки Олександра Усика, будуть проблеми.

Башир очікує важкого поєдинку для Дюбуа, але вважає, що за рахунок серії ударів у нього з'являться можливості нокаутувати Усика.

"І, на мій погляд, це єдиний спосіб виграти цей бій, нам потрібен нокаут, нам потрібно приспати його", — заявив він.

Експерти називають Олександра Усика явним фаворитом майбутнього бою з Даніелем Дюбуа. "Українець майстровитіший, у нього різноманітніший набір навичок, і доля воїна-переможця", чого достатньо, щоб засмутити британського панчера на рингу суботнього вечора, зазначає оглядач The Guardian Барні Роней.

Дюбуа — про Майка Тайсона та виснажливі тренування

Дюбуа називає своїм кумиром Майка Тайсона і стверджує, що, бувши тінейджером, віджимався на кісточках по три години безупинно.

"Я міг зробити тисячі віджимань за три години. Тепер я віджимаюся тільки протягом 30 хвилин", — говорив Дюбуа в одному зі своїх інтерв'ю.

Тайсона ж він вважає втіленням боксу.

"Він вивів його на екстремальний рівень, але в цій грі люди отримують травми і ризикують життям. Тайсон був моїм героєм. Мені подобається його агресивність. Намагаюся знаходити в ній для себе натхнення", — говорив про свого героя суперник Усика.

Нагадаємо, що український чемпіон Олександр Усик заробить за бій із Даніелем Дюбуа набагато менше за 49 млн євро, які отримав за бій проти Ентоні Джошуа.

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