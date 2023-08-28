"Проблеми з мозком": Усик відповів тим, хто виправдовує удар Дюбуа нижче пояса (відео)

За словами українського спортсмена, перед поєдинком для боксерів провели інструктаж того, куди можна бити. Зрештою заборонений прийом британця виявився дуже болісним.

Український боксер Олександр Усик розкритикував тих, хто виправдовує його опонента Даніеля Дюбуа за удар нижче пояса під час поєдинку. Про це він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу Seconds Out 27 серпня.

За його словами, дії суперника були повним порушенням правил, а рефері Луїс Пабон вчинив правильно. Після удару український боксер відчув сильний біль, проте зміг знайти в собі сили продовжити боротьбу.

Окремо було зазначено, що перед боєм спортсменам провели спеціальний інструктаж про те, куди можна наносити удари, а куди ні. Британський боксер проігнорував це, судячи з усього.

"Щоб ви відчули біль цього удару, мені треба вас вдарити. Але в мене немає намірів цього робити, бо я не хочу робити людині боляче. Можна стерпіти удар по животу чи печінці, але коли б'ють нижче, то всередині ніби все горить. Просто боляче було. Потрібно було перетерпіти і топати далі. Якби рефері відкрив рахунок, я б витерпів і вийшов би з цієї ситуації. Люди, які кажуть, що це був легальний удар, у них порушення із зором або головою. Якщо про це говорять професійні боксери, то в них проблеми з мозком", — розповідає Олександр Усик.

Наприкінці він наголосив, що нікого не засуджує, однак потрібно бути більш реалістом, і якщо сказали не можна бити нижче пояса — не варто цього робити.

Нагадаємо, 26 серпня в Польщі відбувся поєдинок між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. До 5-го раунду бій був відносно спокійним, поки після удару британця українець не впав на ринг. Було застосовано заборонений прийом, який є порушенням правил.