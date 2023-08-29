"Шльопнувся в калюжу": промоутер із РФ розкритикував поєдинок Усика з Дюбуа

За словами Володимира Хрюнова, український спортсмен під час поєдинку нібито був більше зосереджений на своїй "політичній кар'єрі". Ба більше, він вважає, що Усик не погодиться на реванш і програє наступний бій із Ф'юрі.

Відомий російський промоутер Володимир Хрюнов висловився стосовно крайнього поєдинку Олександра Усика з британцем Даніелем Дюбуа. Він вважає, що українець є боягузом. Про це було заявлено в інтерв'ю пропагандистському виданню "КП Спорт".

За словами Володимира Хрюнова, Олександр Усик нібито не погодиться на реванш із Даніелем Дюбуа, адже боятиметься програти. Він відкрито бажав програти українському спортсмену і вважає, що це обов'язково станеться під час поєдинку з Тайсоном Ф'юрі.

"Фактично, Усик був знесений своїм же колишнім тренером. Реваншу з Дюбуа не буде ніколи. Олександр потрапив у поєдинок, який він не зрозумів, йому було дуже непросто в перших раундах. Ще раз так ризикувати він не буде. Ф'юрі? Тайсон переможе Усика нокаутом", — заявив Володимир Хрюнов.

Також окрему увагу росіянин приділив "політичному порядку денному". Він вважає, що бій більше був схожий на мітинг і видав наративи пропаганди Кремля про те, що нібито політизація спорту призвела до того самого удару нижче пояса в 5 раунді, через який на певний час довелося призупинити протистояння.

"Один із факторів, який призвів до цього удару, — відсутність зосередженості в Усика. Ми ж бачимо, як він зайнятий своєю псевдополітичною кар'єрою. Кожен бій тепер — політичний мітинг. Тому такі удари трапляються, коли підходиш до поєдинків із таким настроєм. Раптовий удар — і ти валяєшся на підлозі. Він просто юний хлопчик, шльопнувся в калюжу своїх перешкод, які сам же й налаштував. Може, Усик у той момент думав не про бій, а про свою політичну кар'єру?" — підсумував росіянин.

Нагадаємо, 28 серпня повідомлялося, що Олександр Усик відповів тим, хто виправдовує удар Дюбуа нижче пояса. За його словами, перед поєдинком для боксерів провели інструктаж того, куди можна бити. У результаті заборонений прийом британця виявився дуже болючим.