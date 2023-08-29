Це не нокдаун Усика: WBA винесла вердикт щодо спірного удару Дюбуа нижче пояса (відео)

Асоціація визнала, що британський спортсмен завдав Олександру Усику удар у заборонену зону, через що український боксер опинився на підлозі.

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) ухвалила рішення щодо спірної ситуації, що сталася в п'ятому раунді бою між українським боксером Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа.

Офіційний сайт організації повідомляє, що в п'ятому раунді бійця Усик опинився на підлозі після незвичайного удару британця. Але інцидент не розцінювався як нокдаун, оскільки удар було завдано нижче пояса. Суддя ухвалив рішення, що удар прийшовся в заборонену зону.

Після цього Усик зумів відновити свої позиції й навіть відправив Дюбуа в нокдаун двічі. У дев'ятому раунді британський боксер не зміг продовжити бій, і суддя оголосив технічний нокаут на користь українця. Таким чином, Усик зберіг свої титули чемпіона WBA, WBO, IBF і IBO.

"Усик вдруге зберіг за собою чорно-золотий пояс, а також пояси WBO та IBF після чудового виступу, в якому він діяв з розумом і точністю, щоб домогтися перемоги", — йдеться в повідомленні WBA.

Проте команда Дюбуа, очолювана промоутером Френком Ворреном, почала акцію за визнання бою недійсним. Вони стверджують, що спірний удар відповідав правилам, а суддя виявив упередженість. Дюбуа наполягає на проведенні реваншу з Усиком.

Нагадаємо, 28 серпня повідомлялося, що Олександр Усик відповів тим, хто виправдовує удар Дюбуа нижче пояса. За його словами, перед поєдинком для боксерів провели інструктаж того, куди можна бити. У результаті заборонений прийом британця виявився дуже болючим.