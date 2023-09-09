Україна — Англія 1:1: Синьо-жовті домоглися нічиєї в матчі проти "Трьох левів" (відео)

Андрій Шевченко, коментуючи забитий м'яч англійців, відзначив забіг Кайла Вокера, що вражає. А ось Віталій Миколенко, за його словами, припустився непростимої помилки, як для гравця Прем'єр-ліги.

Футбольна збірна України зіграла внічию проти збірної Англії на стадіоні "Тарчинський-Арена" в польському Вроцлаві. З самого початку хід матчу складався на користь підопічних Сергія Реброва. Синьо-жовті першими забили й змогли втримати нічийний рахунок у першому таймі.

Георгій Судаков віддав на правий фланг, де Циганков продовжив на Юхима Коноплю, який віддав у центр штрафного. М'яч ішов на Мудрика, але Зінченко встиг першим переправити м'яч у ворота.

(До слова, Георгій Судаков, який розпочав гольову атаку, зовсім недавно відновився після травми. У матчі УПЛ "Минай" – "Шахтар" він вийшов на заміну в другому тайм і відзначився забитим м'ячем. Але при цьому тренер із фізпідготовки "гірників" уже після матчу змусив хавбека пробігти кілька кіл по периметру поля).

Гравці збірної України святкують забитий м'яч

Однак більш майстерні англійці зрівняли ще в першому таймі. Після закидання на правого латераля Кайла Уокера, він випередив Віталія Миколенка, вийшов віч-на-віч з Георгієм Бущаном і переграв сторожа воріт.

У другому таймі англійці продовжували позиційно атакувати, а українці відповідали контратаками.

В одному з розіграшів англійців їм не вдалося піти у відрив тільки завдяки тому, що креативний (гольова передача) захисник Юхим Конопля опинився в потрібному місці й вибив м'яч за лінію воріт.

Юхим Конопля

На 60-й хвилині Букайо Сака, до слова, другий у списку найдорожчих гравців АПЛ, ледь не повторив свій шедевр першого матчу між Англією та Україною. Після удару з лінії штрафного воротар Бущан перевів м'яч у поперечину.

В останні чверті матчу перевага "Трьох Львів" на тлі втомлених Синьо-жовтих позначилася помітніше, але протистояння з лідером групи С все ж вдалося звести до підсумкової нічиєї.

Таким чином за Сергія Реброва збірна України поки що йде без поразок.

Коментар Андрія Шевченка

Андрій Шевченко в перерві матчу прокоментував забитий м'яч англійців, зазначивши, що Кайл Вокер видав вражаючий забіг. А от Віталій Миколенко, за його словами, припустився непростимої як для гравця Прем'єр-ліги ("Евертон") помилки — і не втримав свого опонента, номінально теж флангового захисника. Колишній тренер команди також не цілком був задоволений грою центрального захисника Миколи Матвієнка.

Сергій Ребров та Андрій Шевченко

Публіка, що зібралася на "Тарчинський-Арені", проводжала футболістів оваціями: стадіон у польському Вроцлаві збірній Україні щонайменше на суботній вечір 9 вересня вдалося перетворити на домашній.

"Кейн — більше, ніж центрфорвард": коментар Кайла Уокера

Кайл Вокер, який відзначився за Англію, в коментарі після матчу зазначив, що Англія могла зіграти й краще, але іноді доводиться задовольнятися 1 пунктом.

Кайл Вокер

"Одне очко, ми лідери", — сказав він.

До речі, це перший гол за збірну для Уокера у 77 матчах, який в епізоді із забитим м'ячем зіграв як центрфорвард, а розігруючим виступив нападник Харрі Кейн.

"Він більше ніж центрфорвард", — сказав про Кейна його колишній одноклубник і також відзначив непогану гру української команди, яка мала підтримку трибун, що вражає.

"Фантастична атмосфера, враховуючи все, через що вони пройшли, бажаю їм всього найкращого", — сказав Уокер.

Нагадаємо, що Україна програла Англії на "Вемблі" у стартовому матчі відбору на Євро-2024. Крайній нападник Букайо Сака став найкращим гравцем поєдинку, на його рахунку гол і гольова передача.

Також повідомлялося, що до матчу букмекери вважали Англію беззаперечним фаворитом протистояння з Україною в Польщі.