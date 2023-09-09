Україна — Англія 1:1: Синьо-жовті домоглися нічиєї в матчі проти "Трьох левів" (відео)
Андрій Шевченко, коментуючи забитий м'яч англійців, відзначив забіг Кайла Вокера, що вражає. А ось Віталій Миколенко, за його словами, припустився непростимої помилки, як для гравця Прем'єр-ліги.
Футбольна збірна України зіграла внічию проти збірної Англії на стадіоні "Тарчинський-Арена" в польському Вроцлаві. З самого початку хід матчу складався на користь підопічних Сергія Реброва. Синьо-жовті першими забили й змогли втримати нічийний рахунок у першому таймі.
Георгій Судаков віддав на правий фланг, де Циганков продовжив на Юхима Коноплю, який віддав у центр штрафного. М'яч ішов на Мудрика, але Зінченко встиг першим переправити м'яч у ворота.
(До слова, Георгій Судаков, який розпочав гольову атаку, зовсім недавно відновився після травми. У матчі УПЛ "Минай" – "Шахтар" він вийшов на заміну в другому тайм і відзначився забитим м'ячем. Але при цьому тренер із фізпідготовки "гірників" уже після матчу змусив хавбека пробігти кілька кіл по периметру поля).
Однак більш майстерні англійці зрівняли ще в першому таймі. Після закидання на правого латераля Кайла Уокера, він випередив Віталія Миколенка, вийшов віч-на-віч з Георгієм Бущаном і переграв сторожа воріт.
У другому таймі англійці продовжували позиційно атакувати, а українці відповідали контратаками.
В одному з розіграшів англійців їм не вдалося піти у відрив тільки завдяки тому, що креативний (гольова передача) захисник Юхим Конопля опинився в потрібному місці й вибив м'яч за лінію воріт.
На 60-й хвилині Букайо Сака, до слова, другий у списку найдорожчих гравців АПЛ, ледь не повторив свій шедевр першого матчу між Англією та Україною. Після удару з лінії штрафного воротар Бущан перевів м'яч у поперечину.
В останні чверті матчу перевага "Трьох Львів" на тлі втомлених Синьо-жовтих позначилася помітніше, але протистояння з лідером групи С все ж вдалося звести до підсумкової нічиєї.
Таким чином за Сергія Реброва збірна України поки що йде без поразок.
Коментар Андрія Шевченка
Андрій Шевченко в перерві матчу прокоментував забитий м'яч англійців, зазначивши, що Кайл Вокер видав вражаючий забіг. А от Віталій Миколенко, за його словами, припустився непростимої як для гравця Прем'єр-ліги ("Евертон") помилки — і не втримав свого опонента, номінально теж флангового захисника. Колишній тренер команди також не цілком був задоволений грою центрального захисника Миколи Матвієнка.
Публіка, що зібралася на "Тарчинський-Арені", проводжала футболістів оваціями: стадіон у польському Вроцлаві збірній Україні щонайменше на суботній вечір 9 вересня вдалося перетворити на домашній.
"Кейн — більше, ніж центрфорвард": коментар Кайла Уокера
Кайл Вокер, який відзначився за Англію, в коментарі після матчу зазначив, що Англія могла зіграти й краще, але іноді доводиться задовольнятися 1 пунктом.
"Одне очко, ми лідери", — сказав він.
До речі, це перший гол за збірну для Уокера у 77 матчах, який в епізоді із забитим м'ячем зіграв як центрфорвард, а розігруючим виступив нападник Харрі Кейн.
"Він більше ніж центрфорвард", — сказав про Кейна його колишній одноклубник і також відзначив непогану гру української команди, яка мала підтримку трибун, що вражає.
"Фантастична атмосфера, враховуючи все, через що вони пройшли, бажаю їм всього найкращого", — сказав Уокер.
Нагадаємо, що Україна програла Англії на "Вемблі" у стартовому матчі відбору на Євро-2024. Крайній нападник Букайо Сака став найкращим гравцем поєдинку, на його рахунку гол і гольова передача.
Також повідомлялося, що до матчу букмекери вважали Англію беззаперечним фаворитом протистояння з Україною в Польщі.