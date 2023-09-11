Євро-2024: Італя — Україна: хто покаже матч з чинними чемпіонами Європи

У рамках 6-го туру кваліфікації на Євро-2024 збірна України завітає в гості до Італії. Це вже другий серйозний іспит для нашої команди у вересні, адже 9 вересня "синьо-жовті" вистояли у матчі зі збірною Англії, зігравши у нічию 1-1.

Вже у вівторок, 12 вересня національна збірна України з футболу вдруге за останні чотири дні гратиме проти однієї з найсильніших збірних світу — після нічиєї з Англією українські футболісти зіграють з італійцями. Футбольний матч між Україною та Італією розпочнеться о 21:45 на полі стадіону "Сан-Сіро", де свої найкращі футбольні часи провів колишній головний тренер української збірної Андрій Шевченко.

Матч у прямому ефірі українські вболівальники зможуть переглянути на регіональних телеканалах "Суспільне". Водночас в інтернеті футбол транслюватимуть на сервісі Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1 та у розділі "Спорт". До того ж в ефірі радіо "Промінь" відбудеться аудіотрансляція матчу.

Головним арбітром поєдинку буде іспанець Алехандро Ернандес Ернандес. На лініях йому допомагатимуть його співвітчизники: Хосе Наранхо Перес та Дієго Санчес Рохо.

Італійцям потрібна лише перемога, а українців влаштує нічия

Старт збірної Італії у відборі на ЧЄ-2024 не можна назвати вдалим. Так, "Скуадра Адзура" провела вже три поєдинки: у першому турі поступилися англійцям (1-2), потім здолали на виїзді Мальту (0-2) та поділили очки зі збірною Північної Македонії (1-1).

Водночас українці зіграли вже чотири матчі у кваліфікації на Євро. Так, "Синьо-жовті" програли Англії (0:2) в Лондоні, перемогли Північну Македонію (3:2) у Скоп'є, обіграли Мальту (1:0) у словацькій Трнаві та зіграли внічию проти Англії (1:1) у Вроцлаві.

Отож за підсумками п'яти турів українська збірна з 7 очками посідає друге місце у групі "С". Лідирує Англія, яка набрала 13 балів. Команди Італії та Північної Македонії мають по 4 пункти, натомість жодного очка не набрала Мальта.

Збірна України на 3 очки випереджає свого суперника у турнірній таблиці Фото: Скріншот

До слова, захисник збірної Італії Федеріко Дімарко вже заявив, що гра на "Сан-Сіро" має завершитися лише перемогою його команди. Мовляв, будь-який інший результат поєдинку навіть не розглядається.

"Проти України ми повинні зіграти так, як мусить справжня Італія і здобути три очки. Перемога над Україною важлива для нашого майбутнього, тож ми повинні обіграти суперника", — сказав він.

Водночас півзахисник української збірної Георгій Судаков зазначив, що тренерський штаб Сергія Реброва теж налаштовує своїх футболістів лише на перемогу.

"Так, італійці програли перший матч кваліфікації, але зараз будуть злі, готуватимуться до нашого поєдинку, як до останнього, бо це їхній останній шанс виправити ситуацію. Але ми також їдемо за очками", — підкреслив гравець донецького "Шахтаря".

Цікаво, що між собою команди раніше зустрічалися вісім разів. Шість разів фортуна була на боці Скуадри "Адзури", а ще двічі була зафіксована нічия.Остання гра відбулася у 2018 році – тоді у товариському матчі команди зіграли з рахунком 1:1.

Зазначимо, що у матчі з італійцями Сергій Ребров не зможе розраховувати на захисника київського "Динамо" Олександра Тимчика. Футболіст вже залишив розташування збірної через отриману травму.

Натомість Микола Матвієнко, у якого виникли проблеми зі здоров'ям під час матчу з Англією вже відновився і тренується на рівні з усіма партнерами по команді.

Нагадаємо, що 19 червня Україна у відборі на Євро-2024 обіграла Мальту з рахунком 1:0. Підопічні Сергія Реброва були сильнішими за 172-гу команду світу. А 16 червня українці здобули вольову перемогу в матчі проти Північної Македонії.