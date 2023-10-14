Новий рекорд зірки: Роналду вшосте в кар'єрі може зіграти на чемпіонаті Європи

У відбірковому матчі Роналду забив два м'ячі, таким чином збірна Португалії гарантовано потрапляє на європейську першість. Футболіст сподівається, що жодні перешкоди не завадять йому виступити на Чемпіонаті Європи.

Збірна Португалії з футболу в рамках 7-го туру кваліфікації "Євро-2024" перемогла збірну Словаччини, завоювавши путівку на європейську першість. Таким чином 38-річна зірка команди Кріштіану Роналду опинився на порозі нового рекорду — він ушосте в кар'єрі візьме участь у Чемпіонаті Європи. Про це 14 жовтня повідомив ресурс UA-Футбол.

Сам легендарний нападник емоційно прокоментував таку можливість, висловивши сподівання, що жодні перешкоди не завадять йому взяти участь у престижному турнірі.

"Сподіваюся, я буду на Євро-2024, тому що залишилося ще багато часу. Сподіваюся, у мене не буде ніяких проблем або травм, я сподіваюся зіграти. Я покинув Португалію рано, але це завжди буде мій дім. Вони підтримують мене на кожному стадіоні в Португалії", — сказав Роналду.

Напередодні в матчі зі словаками нападник португальської збірної оформив дубль, ставши в результаті одним із найкращих бомбардирів відбіркового туру. Це другий показник, оскільки лідером турніру за кількістю забитих м'ячів став гравець збірної Бельгії Ромелу Лукаку, який забив 9 м'ячів у ворота суперника. При цьому Роналду поступився бельгійському колезі двома м'ячами — в арсеналі португальця сім голів.

Зазначимо, що португальський нападник регулярно виступає на Євро з 2004 року, а у 2016 році він зі своєю командою став чемпіоном Європи. Таким чином Роналду може повторно завоювати європейський трофей, який став свого часу, за його словами, найважливішим досягненням у його житті та футбольній кар'єрі.

Нагадаємо, 18 вересня Кріштіану Роналду прибув до Ірану, щоб узяти участь у своєму першому матчі Ліги чемпіонів АФК 2023-24 за саудівський клуб "Аль-Насср" проти "Персеполіса". Уболівальники зібралися на вулицях Тегерана, щоб побачити свого кумира, і виконали пісню "Siuuuu".