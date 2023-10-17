Україна обіграла Мальту 3:1: для виходу на Євро-2024 тепер потрібна перемога над Італією (відео)

Перший удар у площину воріт в України був тільки на 36-й хвилині, а зрівняли завдяки автоголу захисника мальтійців, який послизнувся і буквально заніс м'яч у свої ворота. Матч за вихід на Євро-2024 збірної України та Італії, яку вважають найскладнішим суперником для України, відбудеться на "Бай-Арені" в німецькому Леверкузені 20 листопада.

Збірна України у кваліфікаційному матчі відбору на Чемпіонат Європи 2024 переграла збірну Мальти з рахунком 2:1.

Пол Мбонг, нападник мальтійців і місцевого клубу "Біркіркара", відкрив рахунок на 13-й хвилині, вийшовши сам на сам з Анатолієм Трубіним після точної передачі.

Перший удар у площину в України був на 36-й хвилині. Михайло Мудрик міг забивати, але голкіпер Генрі Бонелло витягнув м'яч із кута.

Через дві хвилини Синьо-жовті все ж повели в рахунку — причому навіть не довелося бити по воротах. Судаков прострілював на дальню штангу, де не було нікого з партнерів. Але лівий захисник мальтійців послизнувся на мокрому газоні й заніс м'яч у свої ж ворота.

Михайло Мудрик

Під завісу матчу суддя призначив пенальті за знесення Мудрика — і Артем Довбик реалізував 11-метровий.

Переможний пенальті Артема Довбика

У компенсований до першого тайму час у Мальти було дві нагоди зрівняти рахунок. В одній із них Меттью Гійоме з лінії штрафного пробив у поперечину воріт Трубіна, а потім після розіграшу стандарту мальтійці пробили вище воріт.

На 85-й хвилині Михайло Мудрик забив дебютний гол за збирну: пройшов флангом, змістився в центр і пробив.

Перший гол за збірну

Трубін вітає Мудрика з першим голом за збірну

Олександр Зубков ледь не забив у кінцівці матчу

Зі свого боку, збірна Італії — основний суперник України за вихід із групи С — поступилася у виїзному матчі проти Англії: 1:3.

У Скуадри Адзурри залишається гра в запасі. У разі перемоги над Серверною Македонією в передостанньому матчі відбору, її влаштує і нічия в очному протистоянні з українцями, тоді як підопічних Реброва — тільки перемога.

Матч за вихід на Євро-2024 збірної України та Італії відбудеться в німецькому Леверкузені 20 листопада.

Нагадаємо, що в попередньому матчі Україна переграла Північну Македонію. На останніх секундах Олександр Караваєв, який вийшов на заміну, подвоїв перевагу.

Також повідомлялося, що тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що не бере слухавки, якщо телефонують із Росії. У сезоні 2008-2009 він грав у РПЛ за казанський "Рубін".