"Неприйнятно": УЄФА перенесла матч "Зорі" та "Маккабі" через війну в Ізраїлі, ФК відповів

Ізраїльський футбольний клуб захотів перенести змагання з українською командою на місяць, і цю пропозицію підтримала УЄФА. Луганські футболісти нагадали, що в Україні також триває війна, але вони ніколи не просили про перенесення матчів.

УЄФА оголосила, що матч футбольної команди "Маккабі" з Тель-Авіва та луганської команди "Зоря" буде перенесений. Про цей йдеться в офіційній публікації пресслужби від 19 жовтня.

"Матч "Маккабі" Тель-Авів – "Зоря" Луганськ (група B — четвер, 26 жовтня) перенесено на суботу, 25 листопада 2023 року", — зазначено на сайті.

Реакція клубу "Зоря"

Пресслужба луганської "Зорі" висловились про перенесення дати матчу, розкритикувавши цю ідею. Футболісти зазначили, що з повагою ставляться до війни в Ізраїлі, але хотіли б нагадати також про війну в Україні. Вони підкреслили, що бойові дії тривають вже протягом 10 років.

"За цей час наші люди, наші вболівальники та наша команда пережила багато чого. Довелося залишати власні домівки, розпочинати життя знов та боротися далі", — розповіли у ФК.

Футболісти завірили, що попри "тяжчі часи" жодного разу не просили переносити матчі.

"Навіть зараз, коли до багатьох місць наша команда добирається автобусом через кордони по 15-20 годин, а потім грає в одній країні, після чого знов повертається в Україну ті ж 20 годин та бере участь у власному чемпіонаті", — наголосили у "Зорі".

Клуб пояснив, що пропонував обмінятися з "Маккабі" домашніми матчами або допомогти з організацією запланованого змагання на стадіоні "Арена Люблін" у Польщі. Футболісти завірили, зо не проти зіграти в будь-якій країні, яку обере ізраїльська команда.

"Але "Маккабі" хоче перенести поєдинок, який запланований 26 жовтня на листопад місяць. В листопаді у "чорно-білих" дуже складний календар. Окрім матчів єврокубків, нас чекатимуть матч в Кубку України (в Одесі) та власний чемпіонат", — зазначила луганська команда.

У "Зорі" попередили, що з огляду на важку логістику через війну в Україні та небажання нехтувати внутрішніми матчами, рішення УЄФА про перенесення є для клубу "неприйнятним".

"Ми готові грати у футбол та готові грати, дотримуючись регламентів та календаря змагань УЄФА та внутрішнього чемпіонату", — додали в ФК.

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