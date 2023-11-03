Після поразки від "Шахтаря" Мірча Луческу подав у відставку і завершив кар'єру тренера

На прес-конференції після поразки від своєї колишньої команди тренер "Динамо" сказав, що йому було складно працювати в умовах, коли кожен матч починається з хвилини мовчання. З роками стаєш більш сентиментальним, сказав він.

Румунський фахівець Мірча Луческу, який очолював останніми роками київське "Динамо", після поразки від свого попереднього клубу подав у відставку й оголосив про завершення тренерської кар'єри. Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

На прес-конференції після київського матчу, в якому "гірники" з мінімальним рахунком переграли киян, Луческу не став деталізувати підсумки зустрічі.

"Сьогодні не хотілося б говорити про гру. Хочу сказати, що я 15 років віддав футболу України. На цьому я вирішив завершити свою кар'єру. Це була остання гра. Я попрощався зі своїми гравцями, з гравцями "Шахтаря". Дякую всім, хотілося б завершити по-іншому, але всьому приходить кінець: і футбольній кар'єрі, і коханню, і життю. Усьому є початок і кінець!" — сказав Луческу після матчу.

Луческу також згадав про те, що впевнений, що у цього "Динамо" є майбутнє. За його словами, було складно переживати поточний час.

"Мені було дуже складно переживати весь цей час — війна, відсутність уболівальників, хвилини мовчання перед кожним матчем. Для мене це складно. З роками стаєш більше сентиментальним", — сказав Луческу.

Хто замінить Луческу в "Динамо"

Контракт уже колишнього наставника "Динамо" закінчувався влітку наступного року. Сторони вирішили не продовжувати угоду.

Висловлювалися припущення про те, що команду може очолити закордонний фахівець.

Повідомлялося, що керівництво киян вело переговори з 55-річним португальцем Вітором Перейрою.

Але офіційних повідомлень від керівництва клубу поки що не було.

Наприкінці 2023 року, коли Луческу перебував на лікуванні, обов'язки головного тренера виконував його помічник Олександр Шовковський.

Нагадаємо, що колишній півзахисник "Динамо" Олександр Алієв розповів про те, як проходить лікування ексфорварда киян Артема Мілевського, якому він порадив забути, що колись був футболістом і перебудуватися.

Також повідомлялося, що аргентинець Ліонель Мессі став восьмиразовим володарем "Золотого м'яча", головної індивідуальної нагороди у футболі. Видатного досягнення він домігся завдяки перемозі своєї збірної на Чемпіонаті світу.