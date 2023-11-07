Сенсація в Лізі Чемпіонів: "Шахтар" мінімально обіграв "Барсу", Сікан забив єдиний м'яч (відео)

Наприкінці першого тайму Георгій Судаков видав діагональ на свого грузинського тезку Гочолейшвілі, і той навісив у центр штрафного. А Данило Сікан у високому стрибку відправив м'яч під дальню штангу воріт Тер Стегена.

У четвертому турі групового турніру Ліги Чемпіонів "Шахтар" обіграв "Барселону" з мінімальним рахунком 1:0. Перемога над "синьо-гранатовими" може стати гарним доробком для "гірників", щоб продовжити євросезон у Лізі Європи, а за вдалого збігу обставин — і вийти до плей-оф Ліги Чемпіонів.

"Барселона" обіграла українську команду в попередньому турі на Камп Ноу. І в Гамбург, де "Шахтар" грає свої умовно домашні матчі, їхала з дев'ятиочковим запасом. У "гірників" же в турнірній таблиці до вечора сьомого листопада значилися скромні 3 пункти.

Гол Данила Сікана

Водночас, якщо порівнювати з першим матчем, склад "Барселони" посилився лідерами. "Шахтар" зазнав втрат під час матчу: в другому таймі травмувалися автор єдиного гола Данило Сікан і Тарас Степаненко.

Захисник Юхим Конопля та хавбек Артем Бондаренко не були навіть у заявці.

"Гірники" намагалися зв'язати лінію атаки каталонців, діяли на контратаках і покладалися на довгі закидання. Єдиний гол провели наприкінці першого тайму. Судаков закинув на правого захисника Гочолейшвілі, й той навісив у центр штрафного, де Сікан у високому стрибку відправив м'яч під дальню штангу воріт Тер Стегена.

У другому таймі "Барселона" намагалася атакувати, Хаві Ернандес посилив склад замінами, але до радикальних змін це не призвело. Дмитро Різник легко справлявся з верховими м'ячами, а захист "гірників" не дозволив супернику виходити на оперативний простір.

Подальша перспектива "Шахтаря" в Лізі Чемпіонів

Якщо португальський "Порту" втратить очки в Каталонії, а "Шахтар" набере по максимуму з "Антверпеном", тоді путівка до плей-оф Ліги Чемпіонів буде розіграна в заключному матчі проти "драконів" у Португалії 13 грудня.

Нагадаємо, що "Шахтар" забив тричі в другому таймі в матчі проти "Антверпена" й домігся вольової перемоги.

Але старт Ліги Чемпіонів видався вкрай безнадійним для "гірників": "Порту" без зусиль розібрався на виїзді із захисними побудовами української команди.

Можливо, за рахунок того, що за два тижні до матчу з "Шахтарем" підопічні Сержіу Консейсау почали освоювати надатакувальну схему.