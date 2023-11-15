На фронті загинули українські хокеїсти Макар Єрофеєв і Олексій Логінов (фото)

Макар Єрофеєв брав участь у боях за звільнення Харківщини, а Олексій Логінов від початку повномасштабної війни зголосився захищати Україну добровольцем.

Хокеїсти Макар Єрофеєв і Олексій Логінов загинули на фронті у боях з російськими загарбниками. Про це повідомила Федерація хокею України на своєму сайті.

Антон Єрофеєв, старший брат Макара, розповів, що захисник загинув, коли супроводжував особисто в бій новорекрутованих бійців. При відході Єрофеєв з разом із побратимами переносив пораненого. Тривав обстріл, але Макар не залишав пораненого. Згодом він загинув внаслідок обстрілу з міномета.

Макар, зі слів брата, завжди ходив з підлеглими в бій та не міг змиритися з повідомленнями, коли по рації йому доповідали стосовно поранень захисників. Він мав добре філософське бачення воїна.

У Федерації підтвердили й загибель ексворотаря білоцерківського "Білого Барса" Олексія Логінова. Обставини його загибелі невідомі. Герой увійшов до лав Збройних сил України після повномасштабного нападу Росії пішов на війну добровольцем.

Поховають Олексія Логінова на Лук’янівському цвинтарі. Церемонія прощання відбудеться у четвер, 16 листопада, починаючи з 13:00.

Хто такий Макар Єрофеєв

Макар Єрофеєв виступав за хокейні клуби "Аврора", "Зеніт" та "Яструби". До хокейної академії він пройшов відбір у 15 років. У 2014 році, коли Росія захопила Крим, він обрав для навчання військовий ліцей імені Івана Богуна. Згодом навчався на факультеті розвідки Одеської військової академії сухопутних військ.

Макар Єрофеєв брав участь в обороні Харкова та звільняв Чугуїв. Також виконував завдання в районі Бахмута. Колишній хокеїст отримав заступник командира роти розвідки 92-ї окремої штурмової бригади.

Макар Єрофеєв Фото: Федерація хокею України

Хто такий Олексій Логінов

Олексій Логінов народився в Києві. В 2017-му він почав грати за столичних "Крижаних Вовків". Зігравши тільки одну гру, Олексій перейшов до складу "Білого Барса", з яким став чемпіоном України-2018 серед молоді (U20). Спортсмен був й студентом географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Олексій Логінов Фото: Федерація хокею України

Нагадаємо, у червні стало відомо про загибель на фронті українського футболіста Кирила Молокова. Йому був 21 рік. Український захисник загинув під час штурму позицій російських військ.