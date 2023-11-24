"Гірськолижниця переїхала до Москви": в РФ вигадали новину про "зраду" української спортсменки

Російські пропагандисти активно поширювали відео з блогеркою-втікачкою Катрін Волковою, яку видали за гірськолижницю Анастасію Шепіленко. Спортсменка нині перебуває на зборах, готуючись до нового сезону.

Пропагандистські ЗМІ Російської Федерації вигадали новину про "зраду" 23-річної дворазової чемпіонки України з гірськолижного спорту серед юніорів та членкині олімпійської збірної Анастасії Шепіленко. Про те, що спортсменка нібито переїхала до Росії один з перших повідомив Telegram-канал "Абзац".

За їхніми словами, Шепіленко записала своє відеозвернення до українців, перебуваючи на Червоній площі.

"Я вам говорила, що приїду в Росію, що я буду в Москві Червоною площею ходити? А тепер горіть жопи хо*ляцькі", — каже жінка на відеозаписі.

Інші російські ЗМІ підхопили фейк про гірськолижницю.

РосЗМІ підхопили фейк Украинская горнолыжница Шепиленко переехала жить в Россию

Реакція Анастасії Шепіленко

Сама ж українка Анастасія Шепіленко нині перебуває на зборах, готуючись до нового сезону. Усі заяви росіян дівчина спростувала на своїй сторінці в Instagram.

За словами гірськолижниці, пропагандистським медіа "байдуже, про що брехати".

"І як Росія завжди робить… Тут, якщо ви не знали, я переїхала в Москву і народила дитину, так написано в статті і показано в доданому відео", — написала Шепіленко, прикріпивши скріншоти з фейком росЗМІ.

Хто на відео російських ЗМІ

Зазначимо, що дівчиною на відео, яке активно поширювали російські пропагандисти, виявилася блогерка-втікачка з Донецька Катрін Волкова.

Скриншт з відео Волкової

Нагадаємо, 22 листопада пресслужба Служби безпеки України повідомила, що блогер Мирослав Олешко втік від мобілізації за кордон і закликає чоловіків ховатись від призову. За даними слідства, він виїхав з України у серпні, використавши підроблену довідку ВЛК.

Також 20 листопада у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розповіли, що російська пропаганда поширює інформацію, що в Україні нібито знімають фільм про "древніх укрів". Фільм, за "даними" росіян, називається "Історія Чорного моря". У ньому нібито розповідається про плем’я, яке раніше заселяло територію України та викопало Чорне море.