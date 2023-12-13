Ліга чемпіонів "Порту" — "Шахтар": Консейсау назвав головні вразливості команди

"Порту" виявився найскладнішим суперником "Шахтаря" в Лізі чемпіонів, але він не бездоганний. У захисті "драконів" грає 40-річний Пепе і футболіст, який нещодавно прийшов із команди B. Однак високий пресинг португальців стане, мабуть, їхнім головним козирем проти "гірників" на "Драгау".

14 грудня о 22:00 за київським часом на стадіоні "Драгау" в Порту відбудеться матч за вихід в 1/8 Ліги чемпіонів.

"Шахтар" ще в попередньому турі забезпечив свій подальший євросезон, але після поєдинку на "Драгау" "гірники" можуть ще й поповнити клубну скарбницю на майже 10 млн євро.

Перемога над "Порту" відправить українську команду в компанію 16 найкращих клубів Старого світу цього сезону. Водночас сьогоднішній суперник виявився, мабуть, найскладнішим для підопічних Марино Пушича.

У першому матчі "Шахтар" поступився з рахунком 1:3, але рахунок не цілком відображає події на полі — португальський клуб міг забити ще пару-трійку м'ячів у ворота Дмитра Різника.

"Порту — "Шахтар": де дивитися матч Ліги чемпіонів

Матч завершального туру групи H у прямому ефірі в Україні покажуть онлайн-платформи та офіційний транслятор.

Початок — о 22:00 за Києвом.

Уразливості "Порту", якими може скористатися "Шахтар"

В одному з недавніх матчів внутрішньої першості "Порту" поступився "Ештоліру", і тренер команди, колишній півзахисник національної збірної, Сержіу Консейсау після матчу пояснив, що припустився низки помилок. Він також говорив, що футболістам не вистачило індивідуальних якостей у завершенні атак, а супернику вдавалися небезпечні швидкі випади.

"З того, що я бачу сьогодні, ми повинні більше робити ставку на гравців із команди B, до 19 років, за необхідності. У нас є низка професіоналів, і ми не обмежуємося тільки першою командою", — зазначив тренер.

Свій минулий матч у Чемпіонаті Португалії "дракони" виграли. Тренер відзначав хороший пресинг, якість роботи з м'ячем і дії біля воріт суперника і водночас говорив про індивідуальні помилки футболістів.

Оборона "Порту"

"У захисті лівий центральний захисник і лівий фулбек прийшли з команди B, а 40-річний Пепе продовжує демонструвати видатну якість гри. Ми повинні працювати, але впевнені, що можемо дати хороші відповіді в різних змаганнях, у яких беремо участь", — пояснив він.

Нагадаємо, що перед минулим матчем із "Шахтарем" "дракони" два тижні освоювали нову надатакувальну схему.

Також повідомлялося, що багато в чому завдяки перемозі над "Барселоною" "Шахтарю" вдалося гарантувати продовження євросезону.