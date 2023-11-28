Ліга чемпіонів: "Шахтар" гарантував євровесну, обігравши "Антверпен" 1:0 (відео)

Єдиний м'яч забив Микола Матвієнко, який після подачі з флангу точно пробив головою.

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У п'ятому турі групи H Ліги чемпіонів український "Шахтар" обіграв бельгійський "Антверпен" із рахунком 1:0 і гарантували собі продовження євросезону 2023/24.

"Гірники" на гамбурзькому "Фолькспаркштадіоні" створили більше небезпечних епізодів біля воріт Жана Бутеза. На 12-й хвилині після подачі Олександра Зубкова зі штрафного захисники "Антверпена" завалили у штрафному майданчику нападника Данила Сікана, можливо, арбітр призначив би пенальті, але м'яч летів просто на Миколу Матвієнка, який головою переправив його в сітку.

Переможний гол Миколи Матвієнка

Ще в одному, мабуть, найнебезпечнішому епізоді біля воріт бельгійців у першому таймі Невертон пробивав практично по порожніх воротах, а Георгій Судаков на добиванні промахнувся по порожніх воротах.

Водночас у бельгійців також були нагоди для взяття воріт Різника.

У другому таймі "Шахтар" продовжив створювати небезпечні моменти, хоча бельгійська команда дещо більше володіла м'ячем і проводила позиційні атаки. Після двох дальніх ударів "гірників" м'яч влучав у поперечину. На останніх хвилинах у "гірників" було кілька нагод збільшити відрив, але забракло влучності в завершенні атак.

Усе ще є ймовірність того, що "Шахтар" вийде в 1/16 Ліги чемпіонів, але для цього знадобиться перемога над Порту в гостях, у тому разі якщо португальська команда не обіграє "Барселону".

Нагадаємо, що збірній України не вдалося пробитися напряму на Чемпіонат Європи в Німеччині через нічию з Італією. Тепер доведеться обігравати збірну Боснії та Герцеговини, а потім — переможця пари Ізраїль/Ісландія.

Також повідомлялося, що ексфутболіст збірної Хорватії засуджений до року в'язниці через те, що вчасно не заплатив аліменти колишній міс Хорватія.