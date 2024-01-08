Помер колишній захисник збірної України Богдан Шершун, — журналіст

Шершун помер на 43-му році життя. Він дебютував в основному складі ФК "Дніпро" 1999 року, є володарем кубка УЄФА і провів 4 матчі за національну збірну.

У віці 42-х років помер колишній захисник збірної України, "Дніпра" і київського "Арсеналу" Богдан Шершун. Про це повідомив головний редактор проєкту "Профутбол Digital" Володимир Зверов.

"Бодя, як так. Завжди усміхнений, щирий. Саме таким тебе запам'ятаю, друже! Світла пам'ять!" — написав Звєров у своєму Instagram.

Причину смерті не повідомляють.

Чим відомий Богдан Шершун

Шершун народився 14 травня 1981 року в Хмельницькому. Вихованець футбольної школи "Дніпра". У 1999 році дебютував в основному складі команди.

Грав за юнацькі збірні України, зокрема за збірну U18, яка дійшла до фіналу чемпіонату Європи 2000 року. У складі збірної України U20 дійшов до 1/8 фіналу молодіжного чемпіонату світу 2001 року.

У національній збірній України дебютував у 2003 році, але зіграв лише 4 матчі і не викликався до збірної після 2006 року.

Титули та досягнення Богдана Шершуна:

бронзовий призер чемпіонату України 2001 року;

чемпіон Росії 2003 року;

дворазовий володар кубка Росії 2002, 2005 років;

володар суперкубка Росії року;

володар кубка УЄФА 2005 року.

Богдан Шершун працював футбольним експертом

Після закінчення кар'єри працював телевізійним експертом у галузі футболу.

Нагадаємо, гравець одного з іспанських футбольних клубів Драгіша Гудель знепритомнів під час матчу третього дивізіону між "Мелілією" та "Кордобою".