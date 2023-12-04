Вдруге за рік: футболіст іспанського клубу знепритомнів під час матчу (відео)

Драгіша Гудель після попередньої втрати свідомості грає із імплантованим дефібрилятором для підтримки роботи серця. Наразі сербський футболіст перебуває під наглядом лікарів.

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Гравець одного з іспанських футбольних клубів Драгіша Гудель втратив свідомість під час матчу третього дивізіону між "Мелільєю" та "Кордобою". Про це пише іспанське видання Marca.

Як стало відомо, сербський футболіст, який грає за іспанський клуб "Кордоба" на позиції лівого захисника, на 28-й хвилині матчу знепритомнів і впав на полі. І хоча він майже одразу прийшов до тями і зміг самотужки встати, колеги по команді відмовили його від продовження гри.

Справа в тому, пише видання, що Драгіша грає із імплантованим дефібрилятором після попередньої втрати свідомості у березні цьогоріч під час гри з "Феролом".

"Того разу медики врятували гравця, який так само намагався продовжити гру. Врешті Гуделю встановили імплантований автоматичний дефібрилятор для підтримки роботи серця", — уточнює видання.

За повідомленням клубу у соцмережах, пише Marca, наразі із Драгішем все гаразд — він перебуває під наглядом лікарів.

Як закінчився матч

Драгіша Гуделя на полі замінив Карлос Гарсія, і команда закінчила гру з мінімальною перемогою — 1:0.

Загалом команда "Кордоба" посідає третю позицію у своїй групі третього іспанського дивізіону і відстає від лідера на 8 балів.

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