На війні з російськими окупантами загинув футбольний арбітр (фото)

Арбітр, який зробив вагомий внесок у популяризацію дитячо-юнацького футболу Буковини, отримав смертельні поранення під час боїв на Запоріжжі.

На фронті загинув футбольний суддя Володимир Безборотько. Пресслужба Асоціації футболу у Telegram повідомила подробиці.

Буковинець був арбітром ДЮФЛУ. Працював фахівець у Асоціації футболу Чернівецької області, де досяг вагомих результатів. Він зробив значний внесок у популяризацію дитячо-юнацького футболу Буковини.

Арбітр загинув на Запорізькому напрямку. Йому було 27 років.

В Української асоціації футболу висловили щирі співчуття рідним і близьким Володимира.

Інформацію підтвердили й в Асоціації футболу Чернівецької області у вівторок, 9 січня. Загибель героя назвали жахливою новиною для всієї футбольної спільноти Буковини. Володимира знали як щирого, щирого, світлого, відкритого для світу хлопця. Він був не лише самовідданим футбольним арбітром, а й хорошого другом, люблячим сином та братом.

Футбольний арбітр Володимир Безборотько Фото: Чернівецький промінь

"Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях!" – йдеться у дописі.

Футбольний суддя Володимир Безборотько Фото: Асоціація футболу Чернівецької області

Загибель футболістів на війні з Росією

На війні з РФ, як стало відомо 1 грудня 2023 року, загинув Роман Годований, колишній футболіст клубу "Волинь". Колишній спортсмен служив у 33 ОМБр. Він загинув внаслідок вибуху російського снаряда під час виконання бойового завдання.

На фронті загинув український футболіст Кирило Молоков, який виступав за мініфутбольний клуб "Карбон" із Черкас. Український захисник отримав смертельні поранення під час штурму позицій російських військ.

У жовтні на Запоріжжі у боях із росіянами отримав смертельні поранення вихованець київського "Динамо" Олександр Щетінін. Футбольний клуб висловив найглибші співчуття рідним і близьким загиблого, а також наголосив що спортсмен зробив великий подвиг заради усього українського народу.

Нагадаємо, у січні 2024 року стало відомо, що на війні загинув український боксер Артем Хан з Миколаєва. Він зник у квітні 2022 року безвісти під Ізюмом на Харківщині.